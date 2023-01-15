Fatsa’ya dalga enerjisi santrali

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Fatsa Belediyesi'nin meclis toplantısında yaptığı açıklamada şunları söyledi:Topçam Barajı'yla, yapılan HES'lerle şanslı bir iliz. Çöpten elektrik üretiyoruz ve şimdi dalga enerjisine başlıyoruz. Fatsa'da siftah yapacağız. Ordu'muzun dalgasını inşallah enerji üretmekte kullanacağız.Topçam Barajı'nın 61 megavat olduğunu düşünürsek, dalga enerjisi ile 77 megavatlık bir potansiyelimiz var. Hepsini beraber toplarsanız, neredeyse Keban Barajı'na yakın bir imkânımız olacak.110 km sahili olan Ordu'nun denizi daha iyi kullanması gerektiğini de söyleyerek "Şimdi bakıyorsunuz en güzel sahil bizde. Doğru dürüst denizde teknemiz yok. Tekne üretelim dedik. Fatsa'da ve Bolaman'da tekne üretimini yapıyoruz.