Milli takım oyuncusu gibiyiz

SABAH, 28 milyon metreküp olan günlük geri üretim kapasitesi 75 milyon metreküpe yükseltilerek Avrupa'nın en büyüğü haline getirilen Silivri'deki yer altı doğlagaz depolama tesisine girdi. Geçen ay genişletilmiş haliyle yeniden açılan tesiste 7/24 vardiya ile 1300 kişi görev yapıyor. Kalyon-Kolin imzalı tesis için öncelikle sondaj gemileriyle denizin 2 bin metre altında, 18 kuyu açıldı. Karayla deniz arasındaki doğalgaz akışını sağlamak için de Silivri açıklarında Anadolu-01 ve Aras deniz platformları kuruldu. Personel, deniz üzerinde yer alan sondaj platformuna çıktıktan sonra 30 gün boyunca karaya bir daha ayak basmıyor. Acil durumlar için sağlık ekibi hazır bekliyor. İşte Türkiye'nin en yoğun tüketim döneminde bile talebin 4'te 1'ini tek başına karşılayabilecek BOTAŞ'a ait tesisteki görevlilerin anlattıkları:Iğdırlı ve bir çocuk babasıyım. Bu projenin bitirilmesi ülkemiz adına çok önemli. O nedenle gururluyum. Projenin kapsamını gördükçe ne kadar güzel bir işin içinde olduğumu fark ettim. Yapım aşamasında da severek çalıştım. Çevreye duyarlı, enerji arzında kritik öneme sahip bir projenin mühendis olarak parçası olmak çok değerli. Ülkeye sağladığı katma değer de göz önünde bulundurulduğunda ise gurur verici.ODTÜ mezunuyum. Evim de işim de burası. 7/24 bir işin sürekliliğini sağlamak büyük bir sabır istiyor. Bu başarıya ulaşmak kolay olmadı. Bizlerin burada bir derdi, bir gayesi vardı. Sonunda da ona ulaştık. Hem Türkiye hem dünya bazlı çok kapsamlı büyük bir projenin içerisinde olmak gerçekten gurur verici.Yıldız Teknik Üniversitesi mezunuyum. Kontrol mühendisiyim. Evliyim ama bu proje için diğer arkadaşlarım gibi ailemden uzak kalıyorum. Doğalgaz depolama tesisleri, bir vizyon projesi. Enerji krizi baş göstermeden önce bu tesisin temelleri atılmıştı. Burada çalışınca milli bir hissiyat içerisine giriyorsunuz. Sanki milli takımın bir oyuncususunuz gibi. Bu tesisin var olması herkes için bir milli gururdur.