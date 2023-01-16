Atahan’dan dondurma çubuklu hediye

SIFIR Atık Projesi'ne dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak isteyen Atahan isimli bir çocuk dondurma çubuklarından yaptığı resim çerçevesini Emine Erdoğan'a gönderdi. Atahan, annesiyle birlikte Emine erdoğan'a yazdığı mektupta; "Sizin başlatmış olduğunuz Sıfır Atık Projesi'ni ailecek destekliyoruz. Evimizde atıklarımızı ayrıştırıyoruz. Yazın yemiş olduğum dondurma çubuklarını biriktiriyorum. Annemle resim çerçevesi yaptık. Bu çerçeveyi size hediye etmek istedim. Umarım beğenirsiniz. Sizin ve Tayyip Bey'in ellerinden öperim." ifadeleri yer aldıEmine Erdoğan duygu yüklü mektubu sosyal medya hesabından paylaşarak "Güzel yavrum Atahan, dondurma çubuklarından yaptığın hediyen beni çok mutlu etti. Yeşil ve mavi yarınları senin gibi Sıfır Atık hareketine duyarlı çocuklarımız inşa edecek. Arkadaşlarına örnek olduğun için seni gönülden tebrik ediyor, Tayyip dedenle birlikte gözlerinden öpüyoruz." dedi.