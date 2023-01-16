İmamoğlu ile çekilen fotoğraf billboardlarda

6'lı masadaki adaylık bilmecesi gün geçtikçe daha kaotik bir hale geliyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP ile aralarında Saraçhane mitingiyle başlayan gerilimi tırmandıracak bir adım daha atarak partilerinin afişinde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bulunduğu fotoğraflara yer verdi. Akşener ile İmamoğlu'nun yer aldığı reklam afişleri billboardlara asıldı. "Devlete Adalet Yakışır" yazan dev pankartlarda "Az Kaldı" yazdığı görüldü. Yine reklam panolarına, Meral Akşener'in fotoğraflarının olduğu ve "Millete Başbakan Yakışır" yazan afişler de dikkat çekti. Ayrıca, Gazeteci İsmail Saymaz, İYİ Parti'nin, 'Adalet ve İmamoğlu' temalı biri reklam filmi hazırladığını ve Saraçhane mitingi görüntülerinin yer alacağını belirtti.Bilindiği üzere Saraçhane mitingi sonrası, adaylık tartışmaları alevlenmiş ve CHP, İYİ Parti'ye yönelik, Bir parti başka bir partinin içişlerine karışmamalı. Her partinin kendi kuralları vardır" ifadelerini kullanmıştı.30 Ocak'ta yol haritasını açıklayacak olan 6'lı masanın, Akşener'in söz konusu tutumuna karşı nasıl bir tavır takınacağı da merak konusu oldu. Hatırlanacağı üzere Akşener, Ekrem İmamoğlu da Mansur Yavaş da Millet İttifakı'nın belediye başkanları. İki ismin de seçilmesi için gayret gösterdim. Sayın Kılıçdaroğlu iki arkadaştan birini aday gösterdiği halde biz 'hayır' demeyiz." ifadelerini kullanmıştı.