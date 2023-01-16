Mısır Çarşı’ndaki patlamaya ilişkin davada Pınar Selek hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

İstanbul Eminönü'ndeki Mısır Çarşısı'nda, 1998'de 7 kişinin öldüğü 127 kişinin de yaralandığı bir patlama meydana gelmişti. Patlamayla alakalı açılan davada İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamalarda sanık Pınar Selek beraat etmiş, Yargıtay'ın bozması üzerine yeniden yargılanmış ve ağırlaştırılmış hapis cezasına mahkûm edilmişti.

DAVA YENİDEN GÖRÜLECEK

Usul yönünden bozulan dava yeniden yerel mahkemeye gönderilmiş, ancak yeni yasa ile 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kapatılması üzerine dosya İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesine gelmişti. 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 19 Aralık 2014'te yapılan yargılamanın sonucunda Pınar Selek ve Abdulmecit Öztürk yeniden beraat etmişti. Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Selek ve Öztürk hakkında verilen beraat kararını bozmuş, Haziran 2022'de bozmaya yönelik gerekçeli kararını açıklamıştı.

PINAR SELEK HAKKINDA KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

Bozma ilamının ardından 25 yıldır devam eden dava dosyası İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gönderildi. 15. Ağır Ceza Mahkemesi, Fransa'da yaşayan Pınar Selek hakkında yokluğunda tutuklanması ve kırmızı bültenle arama kararı çıkarılmasına karar verdi. Mahkeme, diğer sanık Abdulmecit Öztürk hakkında ise yakalama emri çıkarılmasına hükmetti.