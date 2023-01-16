O da “kriz çıkar” dedi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun kendi Cumhurbaşkanı adaylarının seçimi kazandıktan sonra sözlerini dinlememesi durumunda, "Kriz çıkar ve ülke yeniden seçime gitmek zorunda kalır. Ve çok açık söyleyeyim o Cumhurbaşkanı meclis desteğini kaybeder" sözlerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan itiraf niteliğinde bir destek geldi. Kılıçdaroğlu'ndan katıldığı bir canlı yayında Davutoğlu'nun sözlerine atıfta bulunarak; "Diyorlar ki, birisi çıkıp size dese ki efendim sizin oyunuz kaç, dolayısıyla siz konuşmayın, size bir hak verilmesin söylerse 'Kiriz çıkar' diyor. Doğru. Yanlış mı? Siz kalkıp da 6'lı masada bir genel başkana diyebilir misiniz, senin oyun kaç? Sen neden bu kadar konuşuyorsun?" diyerek masanın küçük ortağının gönlü alırken kriz ihtimalini güçlendirdi. Kılıçdaroğlu, böylece 6'lı masanın adayının Cumhurbaşkanı olması halinde yetkisini masanın onayı olmadan kullanamayacağını, kullandığı takdirde krize yol açarak erken seçime gidileceğini onayladı. Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının ardından gözler Davutoğlu'nun yetki konusundaki sözleri ve 'Kriz' tehdidine sert tepki gösteren İYİ Parti'ye çevrildi. İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, "6'lı masaya zarar vermemek adına yutkunduğumuzu ifade etmek istiyorum." derken İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu da, "Bahsedilen şekilde bir yöntem doğru değildir. 6'lı masa içinde böyle bir değerlendirme yapılmış değildir" ifadelerini kullanmıştı.