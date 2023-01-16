Tuzlalılar sandığa gidiyor! 3 caddenin nasıl kullanılacağına vatandaşlar karar verecek

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın katılımcı yönetişim anlayışı prensibiyle Tuzla'da alınacak kararlara Tuzlalı vatandaşlar da dâhil olabiliyor ve karar alma sürecine katılabiliyor. Bu kapsamda yapılan Halk Oylamalarına bir yenisi daha ekleniyor. 'Yönetim Sende' mottosu ile 22 Ocak Pazar günü yapılacak halk oylamasında Tuzlalı vatandaşlar, Fevzi Çakmak Caddesi, Orta Mahallede bulunan Gazi Caddesi ve Aydıntepe Mahallesi'nde bulunan 100'üncü Yıl Caddesi'nin kullanım modeline karar verecekler. İlgili mahallelerin muhtarlıklarında yapılacak oylamalar neticesinde alınacak karar hızlıca uygulamaya konulacak.

Tuzlalı vatandaşların kullanım modelini belirlemek için sandığa gideceği alternatifler ise şu şekilde:

YAYLA MAHALLESİ FEVZİ ÇAKMAK CADDDESİ

*Ali İhsan Paşa Caddesi- Gürsel Sokak istikametine tek yön olsun

*Gürsel Sokak – Ali İhsan Paşa Caddesi istikametine tek yön olsun

*Gürsel Sokak – Ali İhsan Paşa Caddesi istikametinde Gidiş-Geliş ve Park Yasağı olsun

*Olduğu şekliyle kalsın

ORTA MAHALLESİ GAZİ CADDESİ

*Demokrasi Caddesi – Preveze Caddesi istikametinde tek yön olsun

*Preveze Caddesi – Demokrasi Caddesi istikametinde tek yön olsun

*Demokrasi Caddesi-Preveze Caddesi istikametinde Gidiş-Geliş ve Kuzey Cephesinde tek taraflı parklanma olsun

*Demokrasi Caddesi-Preveze Caddesi istikametinde Gidiş-Geliş ve Güney Cephesinde tek taraflı parklanma olsun

*Olduğu şekliyle kalsın

AYDINTEPE MAHALLESİ 100'ÜNCÜ YIL CADDESİ

*184 Araç Park Kapasiteli(İki Taraflı Park Cebi), Necmettin Erbakan Caddesi-Yavuz Caddesi istikametinde tek yön olsun, Yavuz Caddesi-Aydınlı Yolu Caddesi istikametinde Gidiş-Geliş olsun?

*184 Araç Park Kapasiteli(İki Taraflı Park Cebi), Yavuz Caddesi-Necmettin Erbakan Caddesi istikametinden tek yön olsun, Yavuz Caddesi-Aydınlı Yolu Caddesi istikametinde Gidiş-Geliş olsun?

*Necmettin Erbakan Caddesi-Aydınlı Yolu Caddesi istikametinde Gidiş-Geliş Park Yasağı olsun?

*88 Araç Park Kapasiteli (Düzensiz Park Cebi) olduğu şekliyle kalsın?