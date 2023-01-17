Emine Erdoğan’dan, Şule Yüksel Şenler paylaşımı

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dün açılışını gerçekleştirdikleri Eyüpsultan'daki Şule Yüksel Şenler Vakfı hizmet binasına ilişkin görüntülere yer vererek, şunları kaydetti:

"Haksızlık karşısında bir direnişin ve dirilişin öyküsü Şule Yüksel Şenler'in hayatı. Kaleminden dökülen her kelime, bugün dahi umuda olan inancın bir timsali. Hasret ve rahmetle anıyorum."