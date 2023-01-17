Haberler Gündem Haberleri Emine Erdoğan'dan, Şule Yüksel Şenler paylaşımı
Giriş Tarihi: 17.1.2023 13:00

Emine Erdoğan'dan, Şule Yüksel Şenler paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Haksızlık karşısında bir direnişin ve dirilişin öyküsü Şule Yüksel Şenler'in hayatı. Kaleminden dökülen her kelime, bugün dahi umuda olan inancın bir timsali. Hasret ve rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.

AA
Emine Erdoğan’dan, Şule Yüksel Şenler paylaşımı

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dün açılışını gerçekleştirdikleri Eyüpsultan'daki Şule Yüksel Şenler Vakfı hizmet binasına ilişkin görüntülere yer vererek, şunları kaydetti:

"Haksızlık karşısında bir direnişin ve dirilişin öyküsü Şule Yüksel Şenler'in hayatı. Kaleminden dökülen her kelime, bugün dahi umuda olan inancın bir timsali. Hasret ve rahmetle anıyorum."

ARKADAŞINA GÖNDER
Emine Erdoğan'dan, Şule Yüksel Şenler paylaşımı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA