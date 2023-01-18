Bahçeli’den seçim tarihi çıkışı: Mayıs ayında bu işi bitirelim

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündemi meşgul eden seçim tarihi ile ilgili çıkış yaptı. Bahçeli, "Uzlaşarak Türkiye'yi birlikte seçime taşıyalım. Mayıs ayında bu işi bitirelim" dedi. Partisinin TBMM grup toplantısında konuşan Bahçeli şunları kaydetti:Türkiye'mizi hep birlikte seçime taşıyalım, Mayıs ayı içinde bu işi bitirelim. Sandıktan korkmanın, millet iradesinden kaçmanın hiç kimseye bir yararı dokunmaz. Cumhur İttifakı'na verilecek her oy Türkiye'yi kanatlandıracak. Seçim kararını Meclis ya da Cumhurbaşkanı alabiliyor. Biz ikisine de hazırız.Zillet ittifakı A'dan Z'ye krizdir, kaostur, kamburdur, kangrendir, kabahattir, karamsarlık siyasetidir... Zillet ittifakı Türkiye'ye adeta silah doğrultmuştur.Milli silah sanayiine çamur atan, BAYKAR şirketini suçlayan selamsız Ali Babacan, yabancıların etki ajanlığı pozisyonunda sabitlenmiştir. İHA'larımız uçacak, zillet ittifakı, tıpkı dağdaki eşkıyalar gibi saklanacak delik arayacaktır.Kenan Evren kafası Kılıçdaroğlu'nun kafasıdır. Türk askerine parmak sallama cüreti gösteren Kılıçdaroğlu, zalimlerin lejyonu, bunların sınır devriyesi, kule nöbetçisi, kula kulluk eden çürümüş bir şahsiyettir.Hainlere acımayacağız, merhamet göstermeyeceğiz. 'Neyin peşindeyiz Akdeniz ve Ege'de' diyen Kılıçdaroğlu'nun dili Yunan, yılan dilidir. Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP, HDP'nin yedek kulübesine, siyasi amigoluğuna, ikmal kafilesine, Türkiye aleyhine kurgulanan beşinci kol faaliyetine tam olarak dönüşmüştür.HDP'nin kapatılması bir adalet ve demokrasi onurudur. CHP'li ülkücülerden bahseden Kılıçdaroğlu bilsin ki hiçbir namuslu ve şahsiyet sahibi ülküdaşım PKK'yla, HDP'yle, Türk'e kefen biçmek için fırsat kollayan alçaklarla yan yana gelmez, aynı hizada bulunmaz.Önümüzdeki günlerde EYT sorunu TBMM'de halledilmiş olacaktır. Ayrıca başörtüsü sorununun anayasal güvenceye kavuşturulması hususunda açık tarafız.