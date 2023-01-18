Bakan Akar, Çekya Başbakanı Fiala ile görüştü

Bakan Akar ayrıca ülkenin önemli savunma sanayisi şirketlerinden Omnipol'a giderek çalışmalara ilişkin brifing aldı. Ziyaretinde Bakan Akar'a Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış da eşlik etti. Bakan Akar'ın ziyareti, Çekya'ya 14 sene sonra Savunma Bakanı düzeyinde yapılan ilk ziyaret olması bakımından da önem taşıyor. Öte yandan Bakan Akar, Prag'da Türk vatandaşların yakın ilgisiyle de karşılaştı. Bakan Akar'ı gören vatandaşlar yanına gelerek sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.