Başkan Erdoğan Özdemir Bayraktar ile arasında geçen diyaloğu ilk kez anlattı: Ağabey ben sana lütufta bulunmuyorum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BAYKAR firmasının kurucusu ve SİHA'ların fikir babası Özdemir Bayraktar ile arasında geçen bir diyaloğu ilk kez anlattı. AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, stratejik ürünlerin üretimi için tahsis edilen araziyi bile Özdemir Bayraktar'ın kabul etmediğini söyledi. Erdoğan'ın konuşması büyük alkış aldı.
"BAY KEMAL SEN TANIMAZSIN, ÖZDEMİR BEY'İ BEN BİR TANITAYIM"
Erdoğan, Özdemir Bayraktar'ın nasıl ilkeli bir insan olduğunu yaşadıkları bir anı ile anlattı.
Erdoğan'ın Özdemir Bayraktar ile geçen diyaloğunu anlattığı konuşma şöyle:
Bay Kemal sen tanımazsın! Ben sana ebedi alemde olan Özdemir Bey'i bir tanıtıyım. Biz birinci bölge, ikinci bölge tüm bu tahsisleri yaparken yaptıkları üretime göre yaparız. Diyelim ki, stratejik ürün üretilecek, bir bedel almadan buraları tahsis ederiz. Nice firmalara bugüne kadar buralar verildi.
"BEN ALMAM"
Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:
Özdemir Bey öyle bir insan ki, 'Ben almam.' dedi. Abi ben sana lütufta bulunmuyorum ki, bu devletin aldığı bir karar. Bu kararla stratejik ürünleri üretenlere bunları veriyoruz. Bu senin için bir hak dedim. 'Hayır almam, ben paramı verir alırım' dedi. Böyle bir insan.