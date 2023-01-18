Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan Özdemir Bayraktar ile arasında geçen diyaloğu ilk kez anlattı: Ağabey ben sana lütufta bulunmuyorum
Giriş Tarihi: 18.1.2023 15:01 Son Güncelleme: 18.1.2023 15:12

Başkan Erdoğan Özdemir Bayraktar ile arasında geçen diyaloğu ilk kez anlattı: Ağabey ben sana lütufta bulunmuyorum

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BAYKAR'ın kurucusu Özdemir Bayraktar ile SİHA'ların ilk üretileceği zaman geçen bir diyaloğu anlattı. Erdoğan, "Bay Kemal sen tanımazsın! Ben sana ebedi alemde olan Özdemir Bey'i bir tanıtayım." diyerek yaptığı konuşmada, Bayraktar'ın devletin tüm firmalara sunduğu imkanı bile para vermeden kabul etmediğini aktardı.

Başkan Erdoğan Özdemir Bayraktar ile arasında geçen diyaloğu ilk kez anlattı: Ağabey ben sana lütufta bulunmuyorum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BAYKAR firmasının kurucusu ve SİHA'ların fikir babası Özdemir Bayraktar ile arasında geçen bir diyaloğu ilk kez anlattı. AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, stratejik ürünlerin üretimi için tahsis edilen araziyi bile Özdemir Bayraktar'ın kabul etmediğini söyledi. Erdoğan'ın konuşması büyük alkış aldı.

"BAY KEMAL SEN TANIMAZSIN, ÖZDEMİR BEY'İ BEN BİR TANITAYIM"

Erdoğan, Özdemir Bayraktar'ın nasıl ilkeli bir insan olduğunu yaşadıkları bir anı ile anlattı.

Erdoğan'ın Özdemir Bayraktar ile geçen diyaloğunu anlattığı konuşma şöyle:

Bay Kemal sen tanımazsın! Ben sana ebedi alemde olan Özdemir Bey'i bir tanıtıyım. Biz birinci bölge, ikinci bölge tüm bu tahsisleri yaparken yaptıkları üretime göre yaparız. Diyelim ki, stratejik ürün üretilecek, bir bedel almadan buraları tahsis ederiz. Nice firmalara bugüne kadar buralar verildi.

"BEN ALMAM"

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

Özdemir Bey öyle bir insan ki, 'Ben almam.' dedi. Abi ben sana lütufta bulunmuyorum ki, bu devletin aldığı bir karar. Bu kararla stratejik ürünleri üretenlere bunları veriyoruz. Bu senin için bir hak dedim. 'Hayır almam, ben paramı verir alırım' dedi. Böyle bir insan.

"SEN BEBEK BEZİ SATMAYA DEVAM ET"

Erdoğan, BAYKAR'ı hedef alan Ali Babacan ve 6'lı masaya şu sözlerle tepki gösterdi:

Bu ahlaksız çıkmış, yanında başka ahlaksızlar da var. Yok hesabını soracaklarmış, rekabetinin oluşması lazımmış. Sen git çocuk bezi satmaya devam et. Bu senin işin değil.

ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Erdoğan Özdemir Bayraktar ile arasında geçen diyaloğu ilk kez anlattı: Ağabey ben sana lütufta bulunmuyorum
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA