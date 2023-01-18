Başkan Erdoğan Özdemir Bayraktar ile arasında geçen diyaloğu ilk kez anlattı: Ağabey ben sana lütufta bulunmuyorum

"BAY KEMAL SEN TANIMAZSIN, ÖZDEMİR BEY'İ BEN BİR TANITAYIM"

Erdoğan, Özdemir Bayraktar'ın nasıl ilkeli bir insan olduğunu yaşadıkları bir anı ile anlattı.

Erdoğan'ın Özdemir Bayraktar ile geçen diyaloğunu anlattığı konuşma şöyle:

Bay Kemal sen tanımazsın! Ben sana ebedi alemde olan Özdemir Bey'i bir tanıtıyım. Biz birinci bölge, ikinci bölge tüm bu tahsisleri yaparken yaptıkları üretime göre yaparız. Diyelim ki, stratejik ürün üretilecek, bir bedel almadan buraları tahsis ederiz. Nice firmalara bugüne kadar buralar verildi.