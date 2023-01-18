Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan teşkilatlara seçim mesajı: Tarihe geçecek isimlersiniz

2023 seçimlerine kısa bir süre kala, Cumhur İttifakı'nda düzenlenen her toplantının ana gündem maddesini seçimlerin yol haritası oluşturuyor. Bu kapsamda önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yaklaşık 3 saat süren MYK toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, teşkilat mensuplarının moral motivasyonunu artırıcı konuşma yaptığı bilgisine ulaşıldı. 2023 seçimlerinin önemini bir kez daha vurgulayan ve yol arkadaşlarına, "2023 seçimlerine imza atarak tarihe geçecek isimlersiniz" diyerek seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Katıldığımız il programları ve mitinglere halkımızın yoğun ilgisi var. 6'lı masanın durumu ve son günlerdeki hava daha da AK Parti lehine döndü. Özellikle dünya liderlerinin de 2023 sonrası için bizimle birlikte çalışma istekleri var" diye seslendiği ifade edildi.Seçim tarihinin öne alınması konusunda da kararlılık mesajı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Halkımızın ekonomik talepleri ve genel sorunları için çözüme yönelik çok sayıda düzenlemeler yaptık. Sanayici, çiftçi, üretici destekleri, uluslararası alanda yaptığımız çalışmalar, tahıl krizi gibi sonuç alıcı çalışmalarımız oldu. Savunma sanayiindeki gelişmeler ve yerlilik oranımız ortada. Attığımız adımları, yaptığımız hizmetleri vatandaşımıza tek tek usanmadan anlatın. Seçim tarihi ile ilgili muhalefetin birtakım eleştirileri olsa da seçim tarihini güncelleme noktasına kararlıyız" dediği belirtildi. Seçim tarihi için sıkça dile getirilen 14 Mayıs tarihi de konuşuldu.AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki'nin yaptığı sunum doğrultusunda AK Partili belediyelerin seçim sürecindeki rolü değerlendirildi. Öte yandan MYK'da Meclis çalışmaları da değerlendirildi. Merakla beklenen EYT konusunun en geç mart ayında çözüme kavuşarak hak sahiplerinin paralarını alacakları belirtildi. Muhalefetin, EYT konusunun bilerek bekletildiği iddialarının asılsız olduğu, yakında Meclis'e geleceği aktarıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Ocak'ta yapılan grup toplantısında "Hatırlayın seçimler öncesinde ne deniyordu? Hiç kimse belediyelerimizden atılamaz deniliyordu. Büyükşehir belediyeleri dahil kapının önüne konan işçilerimizi gördük mü? Gördük. Memurlarımızı gördük mü? Gördük. İşte şimdi onların hepsi tekrar yasal düzenleme ile görevlerinin başına dönecekler" demişti. Bu sözlerin ardından sözleşmelilere kadro düzenlemesi konusu MYK'da gündeme geldi, Cumhurbaşkanı da "Bu işi çözün" talimatını verdi, çalışma grubu oluşturuldu. Üzerinde çalışılan düzenleme ile belediyelerde çalışırken işinden ayrılan yaklaşık 20 bin personelin görevlerine iadesi sağlanması amaçlanacak. AK Parti'den üst düzey bir yönetici, "Atılan arkadaşlar zaten mahkeme yoluyla geri dönebiliyor. Yasal bir düzenleme yapmak kapsamı çok genişletiyor, bu yüzden bakacağız" ifadelerini kullandı.