Güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ’dan Babacan’a sert tepki: Savunma sanayiini çökertmek istiyorlar

Muhalefetın oluşturduğu 6'lı masanın üyelerinden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, savunma sanayiini itibarsızlaştırmaya ve şaibe düşürmeye çalışan açıklamalarına tepkiler sürüyor. Babacan, önceki gün bir TV kanalında, "SİHA'lar hükümetin elindeki en büyük propaganda projelerinden birisi. Bu proje kutsal, dokunulmaz hale getirildi. Kusura bakmayın ya, dokunacağız tabii ki" ifadelerini kullanmıştı. SABAH'a konuşan Emekli İstihbarat Albay ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, savunma sanayiinin çökertilmek istendiğine dikkat çekti.Ali Babacan'ın Türklük ve savunma sanayii ile problemi olduğunu kaydeden Coşkun Başbuğ şunları söyledi: "Babacan'ın bilmediği konu şu. Türkiye'deki savunma şirketleri ahenk içerisinde çalışıyor. Sadece Anadolu Gemisi'nde 130 sivil özel şirket çalışıyor. Kızılelma, İHA, SİHA'da da onlarca özel şirket var. 2 bine yakın şirket var. Bunların hepsi milli bir bilinçle hareket ediyor. Bütün bu şirketler uyum içindeyken böyle bir açıklama doğru değil. Kamuoyundaki tepki inanılmaz olunca, 'rekabet' kavramını ortaya attı. Savunma sanayii hedef alınıyor. Savunma sanayiini çökertmek istiyorlar. Bu açıklama tesadüf değil. ABD zamanında bu sektörü çökertmek için her yol denendi. Şimdi tekrar süreci sabote etmek için harekete geçtiler."Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de tepkisini şu sözlerle dile getirdi: "Babacan, Baykar'a yükleniyor. Baykar kim? Tamamen kendi öz sermayesiyle İHA ve SİHA'lar başta olmak üzere Türkiye'nin ihtiyacı olan; İsrail'den, Amerika'dan almak için nice zahmetlere girdiğimiz, en yüksek paraları versek dahi alamadığımızı yerli olarak üretiyor. Onlar istiyorlar ki eskisi gibi olsun. Şimdi buna karşı çıkmak ya da çamur atmak ancak bundan dolayı olabilir. Bir Türk siyasetçi bundan neden rahatsız olsun?"BABACAN'A bir tepki de 6'lı masadaki ortaklarından İyi Parti'den geldi. İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Şundan kimsenin şüphesi olmasın. Şu ana kadar milletimizin çıkarına olan hiçbir yatırım ve tesisleşmenin ne karşısında olacağız ne de onlara bir halel gelecek. Onlara sahip çıkacağız" paylaşımını yaptı.