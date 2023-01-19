Junioshow Fuarı’na rekor katılım

BursaTicaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından Küresel Fuar Acentesi (KFA) organizasyonunda, BEKSİAD, UTİB ve UHKİB işbirliğiyle düzenlenen Junioshow Bursa Uluslararası Bebe, Çocuk Hazır Giyim&Çocuk İhtiyaçları Fuarı sona erdi. Bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörünün Türkiye'deki en önemli buluşmaları arasında yer alan fuar, büyük ilgi gördü. Bursa'da 2023 yılının ilk fuar organizasyonu olan ve 11-14 Ocak tarihlerinde Bursa Uluslararası Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen fuarı, 4 günde 80'e yakın ülkeden yaklaşık 1.600 yabancı alıcı ziyaret etti. Yabancı alım heyetlerinin yanı sıra yurt içinden de binlerce misafiri ağırlayan fuar, sektörü aynı çatı altında buluşturdu. Fuar, yapılan iş görüşmeleriyle birlikte milyonlarca dolarlık iş bağlantılarına öncülük etti.BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, Junioshow Fuarı ile bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörünün 2023 yılına moralli başladığını söyledi. Fuara bu yıl 160'tan fazla firmanın katıldığını belirten Kuş, "Bu sene farklı bir konsept ile verimli bir fuar programı gerçekleştirdik. 160'tan fazla katılımcı firma özel dekor stantlarda ilkbahar-yaz konseptinin en son trendlerini sergiledi. Fuar süresince kurulan iş bağlantıları sektörün üretimine, rekabetine ve ihracatına büyük katkı sağladı. Yılın ikinci Junioshow Fuarı'nı 10 - 13 Temmuz 2023 tarihleri arasında sonbahar-kış konsepti ile yeni pazarlara açılmak ve mevcut pazar paylarını artırmak isteyen firmaların katılımı ile gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" dedi.Bebe Çocuk Konfeksiyonu Sanayici ve İş Adamları Derneği (BEKSİAD) Başkanı Ömer Yıldız ise, Junioshow Fuarı'nın sektörün yükselen ivmesine bir kez daha güç kattığını belirterek, "BTSO ile iş birliğinde hayata geçirdiğimiz UR-GE projelerimiz, yurt dışı alım heyetleri ve B2B görüşmeleri bu fuarın gelişmesinde çok önemli rol oynadı. Şehrimizin önde gelen kurumları bir araya geldiği zaman büyük bir güç ortaya çıkıyor" diye konuştu.Fuar kapsamında Junio Fashion Show defilesi ile de sektör temsilcisi 8 firma, İlkbahar-Yaz kreasyonlarını görücüye çıkardı. Düzenlenen açılış defilelerinde, çocukların performansları ile firmaların yeni kreasyonları katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Fuar kapsamında bu yıl 5. kez düzenlenen 'Genç Tasarımcılar Tasarım Yarışması' ödülleri de sahiplerini buldu.