Şehitlere veda

Gaziantep'ten Kırklareli'ne mülteci götüren askeri otobüsün Mersin'de TIR'a çarparak yanması sonucu şehit olan Jandarma Uzman çavuşlar Eren Öztürk (32) ve Yasin Eroğlu (31) memleketleri Adana'da son yolculuklarına uğurlandı. Şehit Eren Öztürk için önce Çukurova ilçesindeki evinde helallik alındı. Buruk Mezarlığı'nda düzenlenen törene ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, ailesi ve yakınları katıldı.Törende şehidin eşi Teslime Öztürk, annesi Güllü Salko, babası Mahmut Öztürk ve kardeşi Emre Öztürk gözyaşı döktü. Şehit eşi Teslime Öztürk, şehidin fotoğrafına dokunup "Aşkım böyle mi gelecektin?" diyerek feryat etti. Annesi Güllü Salko da, "Beni bırakıp nereye gidiyorsun, benim meleğim" diyerek ağıt yaktı. Şehit Öztürk şehitlikte dualarla toprağa verildi.Şehit Yasin Eroğlu (30) için ise Kabasakal Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Bakan Soylu'nun da katıldığı törende şehidin annesi Hatice Eroğlu (60), "Sen olmazsam ben iyi olamam. Beni bırakıp gitme" diyerek ağıtlar yakarken, bir yıl önce evlendiği hamile eşi Anzilha Eroğlu'nun ise bir eliyle karnını tutarak sürekli ağlaması yürekleri dağladı. Yasin Eroğlu'nun polis olan dayısı Mustafa Gültepe'nin de 1979'da Muş'ta görev yaparken kan davalı iki ailenin çatışmasını engellemek isterken, yeğeni gibi aynı yaşta şehit olduğu öğrenildi. Şehit Eroğlu'nun naaşı, Kabasakal Mezarlığı'ndaki şehitliğe defnedildi.