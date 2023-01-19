Yavuz Donat yazdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim tarihi ile ilgili tartışmalara son noktayı koydu: Yeter! Söz milletindir!

Hükümet programı

Adnan Menderes... Türk siyasetine damga vuran siyaset ve devlet adamı. Ve... Başbakan Adnan Menderes'in ilk hükümet programı.

Program 29 Mayıs 1950'de TBMM'ye sunuldu.

31 Mayıs ve 2 Haziran'da görüşüldü.

Programın başlangıcından bir alıntı:

- Tarihimizde ilk defadır ki yüksek heyetimiz milli iradenin tam ve serbest tecellisi neticesinde millet mukadderatına hâkim olma mevkiine gelmiş bulunuyor.

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Kurultay... Ve kan

Demokrat Parti'nin zaferinden... 2.5 ay sonra... 29 Haziran 1950... CHP'nin muhalefetteki ilk kurultayı toplandı.

Ağır seçim yenilgisinin konuşulduğu kurultay... 3 Temmuz'da sona erdi. Dikkat dikkat... 5 gün süren bir kurultay.

Günümüzdeki... Su musluğu reklamı gibi... Aç/kapa değil.

Kurultayda... CHP Genel Başkanı İsmet İnönü'nün yaptığı uzun konuşmanın içinde... Kan sözcüğü geçiyor... Türk siyasi hayatında ilk kez.

İsmet İnönü, "Bir damla kan dökülmeksizin" siyasi iktidarın el değiştirdiğini söylüyor.

Ya sonrası... Darbeler... Müdahaleler... İdam sehpaları... İşkenceler... Sürgünler... Siyasi yasaklar... Cezaevleri... Türk siyasetinin utanç sayfaları...

Ve... Ne kadar acıdır ki... Darbe ve müdahalelerde... Demokrasiyi koruma yemini etmiş pek çok siyasetçinin de parmak izleri var.

Yine... Acının da acısı... Bugün bile... Kimileri... Darbeli konuşmalar yapmaktan utanmıyorlar.

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Her devrin engeli

Bürokrasi... Türkiye'nin bitmeyen çilesi... Adnan Menderes, ilk hükümet programında bürokrasiyle mücadeleden söz etti: "Özel teşebbüsün kendini hukuki ve fiili emniyet altında hissetmesi... Bunu sağlayacak önlemlerin alınacağı... Üretim hayatının devlet müdahalesinden ve her çeşit bürokratik engellerden korunacağı, yabancı sermayenin teşvik edileceği......"

1. Güçlü Menderes iktidarı, bürokrasiyi aşamamıştır.

2. Daha sonraki iktidarlar... Tek parti hükümetleri... Koalisyonlar... Onlar da bürokrasiden yakınmışlardır.

3. Bugün... Değişen bir şey yok.

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Büyülü afiş

Aradan geçen 73 yıla rağmen... Güncelliğini koruyan afiş: "Yeter! Söz milletindir."

Sloganın ve afişin sahibi Selçuk Milar... Mimar.

Selçuk Milar... Kamu personeli... Milli Eğitim Bakanlığı personeli.

1950 seçimleri öncesi... Kampanya süreci... CHP'nin Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel, memuru... Selçuk Milar'ı çağırır.

"Afişi çok beğendiğini" söyler.

Sonra... Bakan ile memur el sıkışırlar... Selçuk Milar, işine döner.

Aradan 20 gün geçer... "Selçuk Milar'ın Urfa'da şantiyeye tayinine..."

Ve... Selçuk Milar... Erkek Teknik Öğretim Müşavirliği görevinden istifa eder.