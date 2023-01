2023’ü tarihe şan şeref ve gururla kaydedeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yatırım bedeli 760 milyon lira olan Amasya Badal Tüneli ve bağlantı yollarının açılış törenine dün canlı bağlantı ile katıldı. Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi:Ülkemizin her şehri gibi son 20 yılda hızla gelişen Amasya'mızın ulaşım ihtiyacına cevap vermek için başlattığımız karayolu projesinin en önemli bölümlerinden biri de bu tüneldir. Merzifon-Osmancık arasındaki güzergâhta 921 metrelik tünelimizin yanı sıra 3.6 kilometreyi bulan bağlantı yolları ve 4 adet köprü de yer alıyor. Keskin virajları sebebiyle yolculuk süresini ve güvenliğini olumsuz etkileyen eski yolu devre dışı bırakan tünel geçişi sayesinde artık vatandaşlarımız bu güzergâhta huzurla seyahat edebilecekler. Özellikle kış mevsiminde bu yolun çilesini bilenler için Badal Tüneli çok daha büyük bir anlama sahip. Sadece vakitten ve akaryakıttan yılda 21.4 milyon lira tasarruf sağlayacak, karbon emisyonunu 265 ton azaltacak projeyi 760 milyon liralık yatırımla hayata geçirdik.Kalkınmanın temel altyapılarından olan ulaştırmada devreye aldığımız her projenin bizi 2023 hedeflerimize kavuşturma yanında Türkiye Yüzyılı'na bir adım daha yaklaştırdığına inanıyoruz. Geçtiğimiz 20 yılda asırlık eksiklikleri tamamlayarak, ihmalleri telafi ederek yürüttüğümüz eser ve hizmet siyasetimizin en somut örnekleri işte bu yatırımlardır. İnsanlarımız fikri ve bedeni çabalarının kabiliyetlerinin imkânlarının karşılığını almak için başka yerlere gitmek mecburiyetinde kalmıyor. Artık her vatandaşımız yaşadığı yerde girişimi ve emeğiyle kendi düzenini kurabiliyor, kendi hayalini gerçekleştirebiliyor, geleceğine umutla bakabiliyor. Karayoluyla, havayoluyla, demiryoluyla ulaşımın tüm sektörlerinde ülkemizin altyapı ihtiyacını önemli oranda tamamlamış olmanın mutluluğu içindeyiz. Halen devam eden yatırımları da süratle bitirerek kaynaklarımızı çağın önümüze çıkardığı fırsatları değerlendirmek için daha etkin şekilde kullanabilme imkânına kavuşacağız.Cumhuriyetimizin 100. yılına milletimizle birlikte daha büyük umutlar ve daha büyük hedeflerle girdik. Türkiye Yüzyılı'yla cumhuriyetimizin ikinci asrını telafiyi geride bırakıp terakki devri haline dönüştürmekte kararlıyız. Küresel yönetim ve ekonomi sistem salgınla, savaşla, krizle kökünden sarsılırken ülkemizi sahip olduğu güçlü altyapı üzerinde büyük bir atılıma hazırlamak için çok mücadele verdik, çok gayret gösterdik. Önümüze çıkartılan engelleri birer birer aşarak, kurulan tuzakları birer birer bozarak, maruz kaldığımız saldırıları birer birer göğüsleyerek bölgesinde ve dünyada söz sahibi bir ülke konumuna yükseldik. Geçmişte kendi krizlerine boğulup kalan bir ülkeydik. Şimdi küresel krizleri fırsata dönüştürebilen bir ülke olarak gıptayla takip ediliyoruz. Bu sürecin en kritik noktasında ülkemizi yeni bir vizyona, yeni hedeflere kavuşturmanın eşiğindeyiz.Pek çok büyük projemizin, yatırımımızın, emeğimizin hayırlı neticelerini alacağımız 2023'ü tarihe şanla, şerefle, gururla kaydedeceğiz. Türkiye'nin eser ve hizmet siyaseti ile geldiği seviye bizleri sevindirdiği kadar üzerimize yeni sorumluluklar da yüklüyor. Evvela ülkemizin büyük fedakârlıklar ve çabalarla sahip olduğu kazanımları korumamız gerekiyor. Bununla birlikte Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda ülkemizin küresel düzeyde söz ve karar sahibi olma iradesini güçlendirmeliyiz.Altyapıda gösterdiğimiz başarıyı bilimde, teknolojide, araştırma geliştirmede sürdürmedikçe, evlatlarımızı değerlerimizle yoğurarak yetiştirmedikçe bu hedefi yakalayamayız. İşte bunun için önümüzdeki dönemde hem bilim ve teknoloji hem de değerler eğitimini, medeniyet ve kültür bilincini önceliklerimizin en başına alıyoruz. Hiçbir günlük tartışma bu temel önceliğin önüne geçemez. Evlatlarımızı bu anlayışla geleceğe hazırlamak mecburiyetindeyiz. Bu amaçla cumhuriyetimizin 100. yılını, demokrasi ve kalkınma atılımlarımızın sembolü haline getirdik. Aynı şekilde 2053 ve 2071 tarihlerini Türkiye Yüzyılı'nın ara hedefleri olarak kayıtlara geçirdik. Açılışını yaptığımız tünel gibi projeleri bu tarihi yürüyüşün son eksiklerini tamamlama vesilesi olarak görüyoruz.TBMM'de gerçekleşen AK Parti Grup Toplantısı'na katılan Eskişehir'in İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, bir araya geldiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ertuğrul Gazi kılıcını hediye etti. AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Günay, ziyaretle ilgili yaptığı paylaşımında, "Sayın Cumhurbaşkanımıza Eskişehirli hemşerilerimizin sevgi ve hürmetlerini ilettik" dedi.