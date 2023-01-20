Bakan Murat Kurum, İzmir Bayraklı’da depremzede Hatice Baltrak’ı ziyaret Etti

"ACIYLA, HÜZNÜ DE BERABER YAŞADIK, ŞİMDİ DE SİZİN MUTLULUKLARINIZI GÖRÜYORUZ"

Hatice Baltrak'a baş sağlığı dileyen Bakan Kurum, "Allah'ın takdiri, rabbimin takdiri. Allah rahmet eylesin, Allah mekânını cennet eylesin. İnşallah hepimiz bir gün toprağa gideceğiz. Allah sizlere sabır versin. Tabi ilk andan itibaren hep birlikte biz Sayın Cumhurbaşkanımızın da takipleriyle, arkadaşlarımız, Valimiz, başkanımız hep buralardaydık. Acıyla, hüznü de beraber yaşadık. Şimdi de sizin mutluluklarınızı görüyoruz. Bizim için de en büyük şeref bu." dedi.

Bakan Kurum ve beraberindekiler daha sonra depremde hayatını kaybedenler için dua etti.