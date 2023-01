Bakan Murat Kurum, İzmir Bayraklı’da depremzede Hatice Baltrak’ı ziyaret Etti

"ACININ DİNİ, İMANI, PARTİSİ YOK KALBİ OLDUĞU SÜRECE HER İŞ YAPILIYOR"

Hatice Baltrak, depremi yaşadıkları o gecenin anılarını Bakan Kurum ile tekrar paylaşarak, depremde göçük altında kalan ancak hayatını kaybeden eşi Ahmet Baltrak'dan geriye sadece emekli maaşı kaldığını söyledi. Baltrak, o gece yaşadıklarını şöyle aktardı:

"Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Ben sizin kim olduğunuzu bilmeden o olayın şokuyla Bakanım, Bakanım kim geldi diyorum polislere. Telefonun ışıklarını kaldırdılar, Bakan geldi, ama kim geldi? 10 saattir eşim göçüğün altında. Kimse yok, herkes can derdinde. Bakan geldi diyorlar, hangi Bakan diyemedim. Şurada sizsiniz, orada benim, bağırıyorum. Bakanım dedim eşim orada can çekişiyor, çıkartamıyoruz, evlatlarım yolda geliyor ama yalnızım. Siz de dediniz ki 'Nerede?' Şu binanın köşesinde, göçüğün altında. Enkazdan hemen çıkarıldı ve tedavi için Sakarya'ya gönderdik sonra. Ama vefat etti, maalesef. Siz olmasaydınız sabaha kadar o göçükte kalabilirdi. Alamazdık ama sağ olun, her zaman şunu söylüyorum. Bunun dini, imanı, partisi yok. Bu işin neyi var biliyor musunuz? Kalbi olduğu sürece her iş yapılıyor."