Korumaların dövdüğü işçiler disiplinlik oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hak, hukuk, adalet söylemleri yine havada kaldı. Kılıçdaroğlu, Bayraklı'da 15 Ocak'ta katıldığı temel atma töreninde maaşlarında iyileştirme isteyen Çiğli Belediyesi'ne bağlı ÇİBEL A.Ş işçilerinin gözünün yaşına bakmadı. Kılıçdaroğlu'nun korumalarının itip kaktığı partililer şimdi de disiplinlik oldu.Törenin ardından Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, CHP Çiğli İlçe Başkanı Mert Korkmaz ile birlikte soluğu Ankara'da, Kılıçdaroğlu'nun yanında aldı. Gümrükçü ve Korkmaz, Genel Başkan'a Bayraklı'da açılış töreninde yaşanan olaylarla ilgili olarak eyleme katılan partililer hakkında disiplin süreci başlattıklarını belirtti. Ziyaret sonrası konuya ilişkin açıklama yapan İlçe Başkanı Korkmaz, "Ankara'da Genel Başkanımızla yaptığımız görüşmede üzüntülerimizi dile getirdim ve yürüteceğimiz süreçle ilgili bilgi verdim. Çiğli İlçe Örgütü olarak o gün alanda bulunan ve olaylara karışan parti üyeleri ile ilgili disiplin sürecini başlattık. İncelemelerimiz ve disiplin süreci ile ilgili detaylı açıklama daha sonra yapılacaktır" ifadelerine yer verdi. Maaşlarında iyileştirme isteyen parti üyesi işçilerin disipline sevk edilmesi ilçe örgütünde şok etkisi yarattı. CHP Çiğli İlçe Başkanlığı'ndan sonra bir soruşturma da eylem yapan işçilerin üyesi olduğu DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası'ndan geldi. Sendika eyleme karışan 3 işyeri temsilcisini görevden aldı. Bir işyeri temsilcisinin de görevden almalara tepki olarak istifa ettiği öğrenildi.