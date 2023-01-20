Muhalefetten ‘örtülü’ oyun

TBMM Anayasa Komisyonu, milyonlarca kadını mağdur eden başörtüsü yasaklarının bir daha geri gelmesini önleyecek Anayasa değişikliği için düğmeye bastı. 60 yıllık mağduriyete son veren Anayasa değişikliğinin görüşmeleri başladı. Muhalefet, 'örtülü' bir oyunla 'evet' der gibi görünüp yine ipe un sermeye hazırlanıyor. CHP ve İyi Parti, teklife ilişkin değişiklik önerilerini değerlendirecek. Bunun için teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanıp maddelerinin önümüzdeki hafta ele alınması benimsendi. Ancak şu ana kadar muhalefet net bir metin ortaya koymadı.