SON DAKİKA: 6 yaşında evlendirildiği iddia edilen kızdan şok ifade! 'Radyocu Zeki Kayahan C."ye müstehcen fotoğraf attı...'

"ZEKİ KAYAHAN C. BANA, 'CANIM' DEDİ, BEN DE ONA AYNI ŞEKİLDE HİTAP ETTİM"

17 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirilen celsede müşteki H.K.G. ve avukatı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, sanık anne F.G. ve avukatı, sanık baba Y.Z.G.'nin avukatları ve psikolog hazır bulundu. Ailenin "görüştüğü radyocu" iddiasını yönelten hakimin sorusunu cevaplandıran H.K.G, ifadesinde şu sözleri sarf etti:

"Görüştüğüm kişi ile ne kadar süre görüştüğümü sordunuz. Bu süreç uzun sürdü. Önce programlarını dinledim ve sonra Facebook üzerinden iletişime geçtik. Görüşmemiz bir süre sonra farklılaştı. Bir süre sonra bana 'canım' diye hitap etmeye başladı. Ben de ona öyle hitap ettim."