Haberler Gündem Haberleri Son dakika... MSB: 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi
Giriş Tarihi: 20.1.2023 21:42 Son Güncelleme: 20.1.2023 22:19

Son dakika... MSB: 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi

Son dakika haberi... Suriye'nin kuzeyinden PKK/YPG'li teröristler tarafından Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'na roketli saldırı düzenlendi. Birliklerde herhangi bir hasar/zayiat meydana gelmezken belirlenen terör hedefleri meşru müdafaa kapsamında vuruldu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 11 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiği belirtilirken, "Hiçbir terör saldırısını karşılıksız bırakmadık, bırakmayacağız” ifadeleri kullanıldı.

Son dakika... MSB: 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, PKK/YPG'li teröristlerin Tel Rıfat'tan Öncüpınar Hudut Karakolu sorumluluk sahasına çok namlulu roketatar saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi.

11 PKK/YPG'Lİ TERÖRİST ETKİSİZ!

Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerinde hasar/zayiat meydana gelmediği, belirlenen terör hedeflerinin meşru müdafaa kapsamında güçlü şekilde vurulduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Terör hedeflerine yönelik ateş destek vasıtalarımızla atışlar devam ederken ilk belirlemelere göre 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Hiçbir terör saldırısını karşılıksız bırakmadık, bırakmayacağız." ifadeleri kullanıldı.

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Son dakika... MSB: 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi
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