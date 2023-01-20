Son dakika... MSB: 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, PKK/YPG'li teröristlerin Tel Rıfat'tan Öncüpınar Hudut Karakolu sorumluluk sahasına çok namlulu roketatar saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi.
11 PKK/YPG'Lİ TERÖRİST ETKİSİZ!
Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerinde hasar/zayiat meydana gelmediği, belirlenen terör hedeflerinin meşru müdafaa kapsamında güçlü şekilde vurulduğu kaydedildi.
Açıklamada, "Terör hedeflerine yönelik ateş destek vasıtalarımızla atışlar devam ederken ilk belirlemelere göre 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Hiçbir terör saldırısını karşılıksız bırakmadık, bırakmayacağız." ifadeleri kullanıldı.
1️⃣PKK/YPG'li teröristler Tel Rıfat'tan Öncüpınar Hudut Karakolumuzun sorumluluk sahasına çok namlulu roketatar saldırısı gerçekleştirdi. Birliklerimizde hasar/zayiat meydana gelmezken belirlenen terör hedefleri meşru müdafaa kapsamında güçlü şekilde vuruldu. pic.twitter.com/tquPy0tO5o— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 20, 2023