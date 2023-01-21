Evlatlarımizin geleceğini kaos mimarlarına terk edemeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün İstanbul Esenyurt'ta 8 lisenin yanı sıra bilim sanat merkezi, spor ve konferans salonları ile öğrenci yurdunun da yer aldığı Türkiye'nin en büyük lise kampüsünün temelini attı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Esenyurt Eğitim Kampüsü Temel Atma Töreni'nde vatandaşlara hitap eden Erdoğan şunları söyledi:Son 20 yılda İstanbul'umuza eğitim alanında toplam ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? Toplamda 10 bin 412 öğrencimizin eğitim-öğretim görebileceği bu eser inşallah Esenyurt'la birlikte İstanbul'umuzun iftiharı olacaktır. Halihazırda bazı işlerini tamamladığımız kampüsümüzün inşasını süratle neticelendirmeyi hedefliyoruz.Vatandaşımıza neyi taahhüt etmişsek göreve gelince de onu çok fazlasıyla yerine getirmeye gayret ettik. Meydanlarda bol keseden atıp tutup millet yetki verince bahane arayanlardan, mazeret arkasına saklananlardan olmadık. Habbeyi kubbe gibi gösteren, hokkabazlık siyasetinin bizim tarihimizde de, kitabımızda da, tasavvurumuzda asla yeri yoktur. Biz program hazırlar, proje geliştirir, temel atar, takip eder, her safhada çıkan sıkıntıları çözer, ne söz vermişsek onu vatandaşımızın hizmetine sunarız.İngiliz dergisi Economist bizimle ilgili gene bir şeyler söylemiş. Türkiye'nin kaderini İngiliz Economist mi belirleyecek? Benim milletim belirleyecek, milletim. Benim Mehmet'im, Ahmet'im, Hüseyin'im, Hasan'ım, Ayşe'm, Fatmam, Hatice'm onlar belirleyecek. George kim ya, Helga kim ya? Onlar kendi ülkelerinin şu anda kaderini belirleyemiyor. Millet sokakta aç, açık. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Fransa öyle, Almanya öyle, ama Türkiye böyle. 2023'te hata yapma lüksümüz yok. Ülkemizin yeniden eski Türkiye'nin kavga ve kriz iklimine sürüklenmesine izin veremeyiz. Evlatlarımızın geleceğini daha şimdiden kaos mimarlığına, kriz tellallığına soyunanların insafına terk edemeyiz.Halihazırda 1.8 milyon öğrenciye ücretsiz olarak verdiğimiz yemek uygulaması için Bay Kemal hep yalan söylüyorsun, yemek verilmediğini söylüyorsun. Bak resmi rakam veriyorum. Çok yakında bu rakamı 5 milyon öğrenciye çıkaracağız. İnşallah 6 Şubat itibarıyla okul öncesi eğitimde yer alan tüm yavrularımıza yemek desteğinde bulunacağız. Böylece küresel ekonomik kriz döneminde ailelerimizin omuzlarından bir yükü daha almış olacağız.İnşallah pazar günü (yarın) ilklerin eseri olacak Kâğıthane-İstanbul Havalimanı metro hattını açıyoruz. Geçenlerde bir şey oldu. Bu 6'lı Masa'dan birileri metroya binmiş. Metroya binmişler de metroda vatman yok. Kendiliğinden gidiyormuş ve konuşuyorlar. Ya diyorlar bu Paris'te bile yok. Allah-u âlem daha Paris'i bile görmüş değiller. Ya biz bunları yapalı unuttuk, unuttuk. Siz neredesiniz ya? Vah zavallılar ya. Bizim icraatımızın ulaştığı yerlere bunların hayalleri bile ulaşamaz.