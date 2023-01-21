Körfeze ihanete ceza

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, geride kalan 4 yıllık görev süresi içinde iç körfezdeki kirliliği önlemeye yönelik hiçbir çalışma yapmadı. Özellikle yaz aylarında iç körfezden yayılan lağım kokusu kentin üzerine kâbus gibi çöktü. Kentte yaşanan pis koku ve körfez kirliliği konusunda hedef şaşırtan Başkan Soyer, hükümetin iç körfezi kirleten Gediz Nehri'ne gerekli çevre yatırımlarını yapmadığını öne sürdü. Bu arada koku şikâyetlerinin giderek artması üzerine araştırma yapan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü pis kokunun Çiğli'deki Atık Su Arıtma Tesisi'nden kaynaklandığını belirledi. İZSU Genel Müdürlüğü, 24 Ağustos 2021'de iddiaların gerçeği yansıtmadığını öne sürüp tesisin 7 gün 24 saat sorunsuz çalıştığını belirtmişti Arıtma tesisini mercek altına alan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 30 Mart, 19 Temmuz, 19 Ekim ve 9 Kasım 2022'de Çiğli Atık Su Arıtma Tesisinde arıtıldıktan sonra denize deşarj edilen çıkış suyuna 24 saatlik süreyle veri alma cihazı bağladı. Yapılan analiz sonucunda askıda katı madde, azot ve fosfor parametrelerinin normal değerlerin üzerinde olduğu ortaya çıktı.Tüm bu tespitlerin ardından İZSU'ya toplamda 1 milyon 444 bin 676 lira para cezası kesildi.