TESYEV’in yeni başkanı Murat Aksu

Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı (TESYEV) başkanlığına Murat Aksu getirildi. Vakıf Kurucusu ve Başkanı Yavuz Kocaömer'in geçtiğimiz kasım ayında vefat etmesinin ardından dün gerçekleştirilen olağanüstü genel kurula tek aday olarak katılan Aksu, üyelerin tamamının oyunu alarak başkanlığa seçildi. Murat Aksu, yaptığı konuşmada, hedeflerinin vakfı daha ileriye taşımak olduğunu ifade ederek, şunları söyledi: "Rahmetli Yavuz ağabeyin önderliğinde yaklaşık çeyrek asır önce çıktığımız yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz.Zamansız bir şekilde aramızdan ayrılan Yavuz Kocaömer'in bize devrettiği bayrağı, yönetim kurulundaki arkadaşlarımla birlikte daha da ileriye taşımak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. TESYEV bundan sonra da engellilerin her türlü ihtiyacını gidermek için çalışmalarını sürdürecektir. Türkiye'nin dört bir yanındaki yardıma muhtaç engelli vatandaşlarımızın daima yanında olacağız." Murat Aksu'nun başkanlığındaki yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluşuyor: Burak Sarıca, Kazım Ali Kiremitcioğlu, Carmen Aparicio Bustos Samsunlu, Fikret Ercan, Murathan Kalyoncu Hasan Gocay, Ali Evren Doğru, İkbal Yiğitalp.