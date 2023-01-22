Bizim metro Paris falan dinlemez Bay Kemal

Başkan Erdoğan, Bursa'da Gemlik Büyükkumla Barajı, Bursa Bölge İdare Mahkemesi Hizmet Binası, Dağyenice Doğal Yaşam Turizm Kompleksi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu:Bursa'ya teşekkürümüzü 20 yıldır eser ve hizmetle ödedik. Son 20 yılda 80 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. Bugün de toplam yatırım tutarları güncel rakamla 12 milyar liralık 127 kamu yatırımı ile 30 milyar liraya ulaşan 128 özel sektör yatırımının açılışını gerçekleştiriyoruz.Bursa Bölge Adliye Mahkemesi binası ile Orhangazi ve Gemlik Adliye binalarının resmi açılışlarını bugün yapıyoruz. Merdivenaltı mahkeme salonlarından işte buraya.TOKİ'nin Mustafakemalpaşa ilçesinde yaptığı 404 konut ve 100 ahırın, Orhangazi'de inşa edilen 292 konutun, Orhaneli'de inşa edilen 148 konutun, Gemlik'te tamamlanan 224 konutun dönüşümünün resmi açılışını yapıyoruz. Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi şehrimizin marka değerini yükseltecek. Aralarında Dağyenice Doğal Yaşam Merkezi'nin, Gökdere Millet Bahçesi'nin çok sayıda yol yapımı ve asfaltlaması, spor tesisi inşası, otopark, çevre düzenlemesi, araç alımı, arıtma tesisinin de bulunduğu bu yatırımların resmi açılışını da buradan yapıyoruz. Kentimiz Türkiye Yüzyılı'nın hikâyesini yazmaya hazır. Türkiye Yüzyılı'na armağan olsun.(Uludağ Üniversitesi-Görükle Metro Hattı temel atma töreninde) Bay Kemal yanında birileriyle metroya binmiş. Ne diyor, "Paris'te bile yok" diyor. Biz bunları çoktan geçtik. Marmaray'ı, Avrasya'yı gördün mü, Pendik'te yaptığımız metroları gördün mü? Ümraniye'yi gördün mü? Yarın Kâğıthane İGA metrosunun açılışını yapıyoruz. Uzunluğu 34 kilometre. Ama bizimki Paris falan dinlemez. Bizimki, İstanbul metrosu. Bunlarla biz dünyaya örnek oluyoruz. Buna alışacaklar. Milletim takdir ediyor. Bunlar ne yapıyor? Sancaktepe'deki açtığımız metro tüplerini hafriyatla dolduruyorlar. Yarın Kâğıthaneİstanbul Havalimanı Metrosunun açılışını yapacağız.DSİ tarafından 1 milyar 745 milyon liralık yatırımla tamamlanan 14 milyar metreküp su depolama kapasitesine sahip Gemlik Büyükkumla Barajı'nı da buradan resmen hizmete açıyoruz. Kuraklık var. Soruyorlar, çare ne? Çare işte bizim de yaptığımız gibi baraj inşa etmek. Eğer bu barajlarınız olmazsa kuraklıkla mücadele edemezsiniz.Şimdi size bir müjde veriyorum. Uludağ Alan Başkanlığı'nı kurarak, tabiat ve turizm merkezinin hak ettiği ihtimamla korunmasını sağladık. Dünya Göçebe oyunlarına ev sahipliği yapan Bursa'mızı yeni yüzyılın parlayan yıldızı haline getirecek, yeni eserlerle birlikte olmayı sürdüreceğiz.Ulaştırmada Bursa'nın bölünmüş yol uzunluğunu 601 km'ye çıkardık. Bursa çevre otoyolu doğu kesimindeki onarım çalışmaları ile Demirtaş Organize Sanayi Kavşağı'nı bu yıl bitiriyoruz. Bandırma, Bursa, Osmaneli hızlı tren hattını 2025'te hizmete açmayı planlıyoruz. Fiziki gerçekleşmesi yüzde 40'ı bulan metro projemizi yıl sonuna kadar bitireceğiz.Erdoğan, tören öncesinde partililerle bir araya geldi. Kadınlar, Erdoğan'a kilim hediye etti.Bizleri heyecanla bağırlarına basan Bursalı kardeşlerimin her birine şükranlarımı sunuyorum. Emniyetten rakamları aldım. 120 bini aştık, maşallah. Aramızdaki bu sevgiden, bu aşktan, bu gönül bağından aldığımız güçle inşallah önce 2023 imtihanını başarıyla vereceğiz. Bursa'nın Türkiye'nin Yüzyılı'nda lokomotif şehir olmaya hazırlandığını görüyorum.Erdoğan, Bursa'da otobüsünün önünü kesen İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencisi Kübra Yılmaz'ın isteğini kırmadı. Erdoğan'ın "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" adlı kitabını imzalatan üniversite öğrencisi sevinç gözyaşlarına boğuldu. Erdoğan'ın otobüse davet ederek kitabını imzaladığı Kübra "Sevindi, bana 'Böyle devam' dedi" şeklinde konuştu.