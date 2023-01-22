Erdoğan ve AK Parti’nın oy oranı yükseliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin son yapılan MYK toplantısında, her geçen gün kendilerine yönelik desteğin arttığını belirterek, "Bunu meydanlarda görüyorum" demişti. Yapılan son araştırmalar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin oy oranının hızla yükseldiğini, 6'lı masanın ise çakıldığını ortaya koydu. AK Parti'nin yaptırdığı son saha araştırmaları, kararsız vatandaşların AK Parti'ye yönelmeye başladığını gösterdi. EYT başta olmak üzere memur ve emekli maaşları ile asgari ücrete yapılan zamlar, bu yönde atılan diğer adımlar vatandaşın yönelmesinde etkili oldu. Diğer önemli etkenlerden biri de 6'lı masanın dağınık hali olarak ortaya çıktı.İşte o araştırmanın sonuçları:Seçime doğru giderken AK Parti'nin oyları hızlı bir artış trendine girdi. EYT düzenlemesinin yanı sıra memur ve emekli maaşları, asgari ücretteki artış AK Parti'nin oylarına 3 puanlık artış olarak yansıdı. AK Parti, yüzde 41 bandını aştı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik destek de her geçen gün artarken, özellikle bir sonuç dikkat çekti. "Erdoğan'a asla oy vermem" diyenlerin oranı yüzde 47'lere geriledi. Seçime 4 ay kala Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın potansiyel oy oranı yüzde 53'e yükseldi. Bu rakamın giderek artacağı hesaplanıyor.Vatandaşın en önemli sorunu hayat pahalılığı olarak tespit edildi. Ancak ekonomideki başarı oranının giderek artması, vatandaşın bu sorunu sadece AK Parti'nin çözebileceğine dair inancını ortaya koyuyor.6'lı masadaki dağınıklık muhalefetin oylarının hızla erimeye başlamasına neden oldu. HDP ile birlikte hareket ediliyor görüntüsü özellikle İyi Parti seçmeninde büyük tepki yarattı.AK Parti açısından oy oranına olumlu etkisi olan üç unsur ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliği, dış güçlerin Türkiye'ye yön verme girişimleri ve dünyadaki ekonomik kriz olarak sıralanıyor.