Gaz sahası iki ay sonra tamam

Türkiye'nin en büyük doğalgaz keşfinin yapıldığı Sakarya Gaz Sahası'nda çalışmalar tam gaz sürüyor. Karadeniz gazının mart ayında karayla buluşturulması için Zonguldak Filyos'ta yoğun mesai harcanıyor. 1.2 milyon metrekarelik sahada, yüzlerce iş makinesi ve 10 bine yakın personel gözünü kırpmadan ter döküyor.Hem deniz hem karada Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nca (TPAO) yürütülen çalışmaların yanında Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) ekipleri de gazı ulusal sisteme bağlamak için hazır kıta bekliyor. Doğalgaz rezervlerinin bulunduğu denizin 2 bin 200 metre altına adeta bir şehir kurulmuş durumda. Deniz tabanındaki enerji üssüne, 65 ton ağırlığında toplam 10 kuyubaşı vana yerleştirildi. Deniz tabanına yerleştirilen kontrol ünitesi ise 260 ton ağırlığında.Türkiye'nin beka projesinin yönetileceği Filyos Doğalgaz İşleme Tesisleri, adına yakışır şekilde çok gösterişli. Son teknoloji ile donatılan merkezdeki üst düzey güvenlik ise dikkat çekiyor. Her şey düşünülmüş. Tesis içerisinde ayak burkulması yaşayan bir işçinin yanına ambulans 90 saniye içerisinde ulaşabiliyor.Sahada personelin zinde kalması için bölgeye adeta yaşayan yapılar inşa edilmiş. Mühendisinden teknisyenine, işçisinden güvenliğine kadar herkese bölgeden çıkmadan çalışma imkânı sağlanmış. Tesis içinde spor merkezinden yemekhaneye, yeşil alanlardan tıp merkezine birçok sosyal alan yer alıyor. Çalışanların yüzde 95'i Türk. Halihazırda yurtdışı kariyerini bir kenara bırakıp Türkiye'ye dönen ve bu projede görev alan 150 kadar mühendis bulunuyor.Sakarya Gaz Sahası'ndaki çalışmaları canla başla sürdüren mühendislerle konuştuk.(46), tecrübesini her alanda hissettiriyor. Tek bir telefonla yurtdışındaki işini bırakıp ülkesine döndü. En son ne zaman izin yaptığını hatırlamıyor. "Kaç saat uyuyorsunuz?" diye sorduğumuzda "5 saati geçmiyor" diyor. Uçar, "Projemiz 3 ana bölümden oluşuyor. Projenin ilk aşaması, dünyada zor olan ve Türkiye için çok yeni olan deniz içindeki kuyuların yapılmasıydı. Mücadelenin sonu başarıdır. Eğer bu başarı olmazsa milletimize karşı yüzümüz olmaz. Çoğunluğumuz yurtdışından geldik. Bizler, para için değil gönüllü olarak geldik. Yurtdışında benim amirim John, Michael'ken şimdi çalışanlarımız Michael, John oldu. Milli hedefler için bir kadro oluşturuldu. Filyos'ta bir büyük inançla mücadele ediyoruz. Hedefimiz 25 Mart'ta gazı yakmak" dedi.(41), evli ve bir çocuk babası. Kuveyt'ten Türkiye'ye döndü. 22 yıllık tecrübesini Filyos'a aktarmaya gelen Cengiz, "Yurtdışında benzer projelerde çalıştım. Ülkemizde böyle bir proje girişimi olduğunda çok mutlu oldum. Senelerce başka ülkelerde gördüğümüz ekipmanların ülkemize gelmesi büyük bir gurur. Tüm enerjimizi ülkemizde harcıyoruz. Baş döndürücü bir hızla ilerliyoruz. Bizim bu hızımız maalesef inandırıcı bulunmuyor. 300 gün önce bir çamur deryası olan bölge, şimdi devasa bir kampüse dönüştü" diye konuştu.(47), 'Benim Türkiye'de olmam lazım' diyerek, Umman'dan Zonguldak'a geldi. Ailesi İstanbul'da yaşıyor. Onunla sohbet ettikçe heyecanına mutlulukla şahit oluyoruz. Yurteri, "Proje genelinde yaklaşık 70'in üzerinde tedarikçiyle çalışıldı. Bunların büyük bir kısmı Türk üreticiler oldu. Cumhurbaşkanımız, bu projeyi açıkladığı 2020 yılında, ben de eşimle televizyon izliyordum. Verilen 2023 hedefi bana çok çarpıcı gelmişti. İçimden 'Ulaşılması zor bir hedef' demiştim. Bugün geldiğim noktada hem projede yer aldım hem de bu hedefin zor olmadığını elbirliğiyle gösterdik" ifadelerini kullandı.(70) meslekte 50. yılına girdi. Emekli olmasına rağmen tarihe imza atmak için burada görev aldı. Altay, "Gurur dolu günler geçiriyorum. Ülkemize hizmet için buradayız. Birikimlerimizi genç arkadaşlarla paylaşıyoruz. Enerjim yerinde, daha güzel günler bizi bekliyor. 2 ay içerisinde bu tesisi çalışır vaziyette teslim edeceğiz" açıklamasında bulundu.(22) projenin en genç isimlerinden biri. Filyos doğalgaz tesislerine stajyer olarak girdi, başarılı performans gösterince de mühendis olarak kaldı. Öksöz, "İlk projemin, ilk tecrübemin böylesine bir gurur eseri olması beni ayrıca heyecanlandırıyor. Çok mutluyum. Yaşımın genç olmasını avantaja çevirmeye çalışıyorum" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Karadeniz'de keşfettiğimiz doğalgazın bugünkü rakamla uluslararası piyasalardaki karşılığı 1 trilyon doları bulmaktadır. Yeni keşfimiz benzer keşiflerimize kapı aralayacak" demişti.