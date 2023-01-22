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Giriş Tarihi: 22.1.2023 11:18

MSB duyurdu! 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB duyurdu! 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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MSB duyurdu! 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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