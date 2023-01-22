MSB duyurdu! 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
Kahraman Mehmetçik, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 22, 2023
Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/6BQXa0w7Dy