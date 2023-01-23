Türk dizileri Türkçeyi cazibe merkezi yaptı

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, 2023 yılında dünya genelindeki Türkçe eğitimini 1 milyon kişiye yaymayı hedeflediklerini belirterek, "Türk dizilerine gösterilen yoğun ilgi, Türkiye'nin turizm potansiyeli, Türkiye'nin eğitim ve kariyer imkânları gibi pek çok husus insanları Türkçe öğrenmeye teşvik ediyor" dedi. Ateş, Türkiye'nin kültürel mirasını tanıtmak ve Türk dilini yaymak için 60'ın üzerinde ülkede 80'den fazla temsilcilikle çalışmaya devam ettiklerini belirtti. Bugüne kadar 15 milyon kişiyi Türkçe ve Türk kültürüyle tanıştırdıklarını vurgulayan Ateş, 2023 hedefinin ise 1 milyon kişiyi daha Türkçe eğitimlerine kazandırmak olduğunu kaydetti. Son yıllarda dünyanın gözdesi haline Türk dizilerinin Türkçeye ilgiyi artırdığını belirten Ateş, "Bu doğrultuda kurslarımıza katılarak Türkçe öğrenmek isteyenlerin sayısı her geçen gün artıyor" şeklinde konuştu. Ateş, "Her coğrafyada özel bir hikâyemiz bulunuyor. Bir Türk dizisinde ebru sanatını görüp enstitümüzde kurslara katılan kursiyerimizden, Türkçe öğrenmek için şehir değiştiren kursiyerimize kadar pek çok özel hikayelerimiz var. 2023 yılında da dilimizi ve kültürümüzü tüm dünyaya tanıtarak Türkiye'nin hikâyesini ve cumhuriyetin 100. yılını bütün dünyaya taşıyacağız" dedi.