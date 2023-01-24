Bakan Çavuşoğlu Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ekonomik İşbirliği Teşkilatının (EİT) Bakanlar Konseyi 26. Toplantısı kapsamında bulunduğu Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü.
"STRATEJİK İŞBİRLİĞİMİZİ GÜÇLENDİRİYORUZ"
Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'e Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ilettik. Stratejik işbirliğimizi güçlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.
#Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'a Cumhurbaşkanımız @RTErdogan'ın selamlarını ilettik. Stratejik işbirliğimizi güçlendiriyoruz.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) January 24, 2023
Conveyed greetings of President @RTErdogan to President Mirziyoyev of brotherly #Uzbekistan. Strengthening our strategic cooperation.🇹🇷🇺🇿 pic.twitter.com/8ygqwJKxLo