CHP’li başkandan skandal ‘Ekümenik Patrik’ tweet’i

Mudanya Belediye Başkanı CHP'li Hayri Türkyılmaz, mübadelenin 100'üncü yılı nedeniyle düzenlediği Türk- Yunan buluşması etkinliğine Kuzey Yunanistan bölgesinden 38 Yunan belediye başkanını davet etti. 19 Ocak'ta Mudanya'da yapılan etkinliğe, Fener Rum Patriği Bartholomeos da davetliydi. Türkyılmaz, etkinliğin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise Bartholomeos için 'Ekümenik Patriği' ifadesini kullandı. Lozan Antlaşması'na aykırı olan ve diğer Hıristiyan kiliselerinin kabul etmediği 'Ekümenik Patriği' ifadesi kısa sürede büyük tepki alan CHP'li Başkan, 1.5 saat sonra paylaşımını silip değiştirmek zorunda kaldı.