Kamuya olan borçların cezası kalkıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Külliye'de kabine toplantısına başkanlık yaptı. Yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından millete seslenen Erdoğan, milyonlarca vatandaşın dört gözle beklediği, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca hayata geçirilecek Cumhuriyet tarihin en büyük borç yapılandırma müjdesini açıkladı:Vergi daireleri, gümrük müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, belediyeler, il özel idareleri, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları gibi kurumlarımızın kamu alacaklarını yeniden yapılandıran bir kanun teklifi hazırlıyoruz. Bu teklifle, vatandaşlarımızın ve şirketlerimizin vergi ve prim yükümlülükleri başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarımıza olan borçlarının cezalarını kaldırıyoruz. Yapacağımız düzenlemeyle tüm bu borçları belirli bir oranla güncelleme ve taksitle ödeme imkânı getiriyoruz. Davalı vergi ve prim dosyaları da bu kapsamda olacağı için taraflara ihtilafları sonlandırma fırsatı veriyoruz. Teklifle, matrah artırımı ve işletme kayıtlarının düzeltilmesini de sağlıyoruz.Bilindiği gibi yükseköğrenim kredi borçlarının endekse bağlı olarak artışına son vermiştik. Artık gençlerimiz ne kadar kredi aldılarsa, sadece o rakamı geri ödüyor. Geçmişte endeksle oluşmuş borçları da silmiştik. Bu düzenlemeyle endeks dışındaki borcun da yeniden yapılandırılarak taksitle ödenmesini mümkün hale getiriyoruz. Kapsamlı bir uygulama, yapılandırma teklifimizin tüm hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyoruz.Bir müjde de icralık borcu olan vatandaşlara vermek istiyorum. 2 bin lirayı aşmayan icralık borçları tasfiye edecek ve takiplerini sonlandıracak bir düzenleme zaten yapılmıştı. Şimdi de aynı uygulamayı, vergi dairelerimize vergi, ceza ve faiz gibi bütün başlıklarda 2 bin lirayı aşmayan borcu olan vatandaşlarımız için hayata geçiriyoruz. Bir defaya mahsus olmak üzere vergi dairelerine olan ve 31 Aralık 2022 tarihinden önceye ait 2 bin lirayı aşmayan borçların cezalarının tahsilinden vazgeçiyoruz. Detaylarını Hazine ve Maliye Bakanlığı'mızın açıklayacağı bu uygulamanın vergi dairesine olan borcundan dolayı takibe maruz kalmayacak vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.Yapılan düzenlemelerin temel amacı devletle vatandaşın küçük meblağlı meseleler için karşı karşıya gelmesinin önüne geçmektir. Türkiye'nin kaynakları, milletin zenginliği, devletin geliri arttıkça ortaya çıkan imkânı 85 milyonun tamamının refahı için kullanmaya devam edeceğiz.Trafik ceza puanlarıyla ilgili bir müjdeyi de paylaşmak istiyorum. Türkiye'nin salgın döneminde artan ihracat ve iç piyasadaki canlılık sebebiyle karayollarındaki ticari seferlerde daha büyük bir hareketlilik yaşandı. Bireysel ve ticari karayolu kullanımındaki artış, alınan tüm tedbirlere rağmen kural ihlalleri sebebiyle sürücülerin ceza puanlarında ciddi yükselmelere sebebiyet verdi. Yapacağımız düzenlemeyle sürücülerimizin alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralanmalı kaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerden kaynaklanan ceza puanlarını siliyoruz. Yaklaşık 2.5 milyon sürücümüzün ceza puanının silinmesini ve bu sebeple geri alınan 10 bine yakın ehliyetin iadesini sağlayacak düzenlemenin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.(İsveç'te) Kuran-ı Kerim'e yönelik bu alçak saldırının Türkiye Büyükelçiliği önünde gerçekleşmesi konuyu bizim açımızdan hem dini hem milli bir mesele haline dönüştürüyor. Kuran-ı Kerim, bir haçlı artığının onun nüshasını yakmasıyla asla zarar görmez ama bu sapkınlığı teşvik edenler veya göz yumanlar hiç şüphesiz sonuçlarını da hesap etmişlerdir.Kalkacaksın, senin güvenlik güçlerin, polisin vesaire onların koruması altında bu ihaneti, bu edepsizliği, bu alçaklığı, bu adiliği, bu namussuzluğu yapacak, onların korumasıyla da orada 'Hah bak, işte biz Müslümanlara ne yaptık?' diyecekler.Böyle bir kepazeliğin yaşanmasına sebebiyet verenlerin NATO'ya üyelik başvuruları konusunda artık bizden herhangi bir hayırhahlık bekleyemeyecekleri açıktır. Kusura bakmasınlar. Başta söyledik, terör örgütlerine caddelerinizde, sokaklarınızda her yerde cirit attıracaksınız, ondan sonra da bizden NATO'ya girme konusunda destek bekleyeceksiniz. Yok böyle bir şey, böyle bir desteği bizden beklemeyin.Madem terör örgütleri mensuplarını ve İslam düşmanlarını bu kadar seviyorsunuz, savunuyorsunuz, koruyorsunuz, öyleyse kendilerine ülkelerinin savunmalarını da onlara havale etmeleri tavsiyesinde bulunuyoruz. Eğer hak ve özgürlüklere bu kadar saygılıysanız önce Türkiye'nin veyahut Müslümanların dini inancına saygı göstereceksiniz. Eğer bu saygıyı göstermiyorsanız, bizden de NATO konusunda herhangi bir destek göremeyeceksiniz.14 Mayıs 2023 Pazar gününün her bakımdan seçim için en uygun tarih olduğunu gördük. Anayasa'da belirtilen usullere mütenasip şekilde ülkemizi bu tarihte seçime götürmek istiyoruz. Bu tarih güncellemesini Anayasa'mıza göre beşte üç çoğunlukla Meclis'imiz yaparsa memnuniyet duyarız. Meclis'te gereken çoğunluğun sağlanamaması halinde Cumhurbaşkanı olarak biz, seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılabilmesini temin edecek bir takvimle kararımızı alıp süreci başlatacağız.Paris'teki metronun çatısı akıyor. Paris'e gitmeyenlerin neyin ne olduğundan haberi yok. Bizim metromuzun durumu her şeyiyle dört dörtlük. 'Bunun kaptanı yok mu?' diye soruyor. Bilmiyor ki biz şu ana kadar 10 tane bu şekilde kaptansız metro yaptık. Bizim fiilimizin ulaştığı yere hayalleri bile ulaşamaz. Avrasya Tüneli'ni Boğaz'ın altından geçirdiğimizde, 'Olmaz' diyorlardı. Siz geçmişinizden bu yana kaç tane köprü yaptınız? AK Parti iktidarı, Cumhur İttifakı bunları başardı. Gerçi onlar bu köprülerden geçmiyordur belki. Biz yaptığımız için geçmeyebilirler. Şanlıurfa- Adıyaman arasında Nissibi Köprüsü var Bay Kemal, biliyor musun, oradan da bir geçiver.