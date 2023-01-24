Şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan ile 5 mesai arkadaşı unutlmadı

'DİYARBAKIR HALKIYLA BÜTÜNLEŞTİ'

Törene katılan Sakarya Muhtarlar Federasyonu Genel Başkanı Erdal Erdem ise "Burada gördüğümüz tablo Gaffar Okkan'ın burada bir emniyet müdürü olarak değil de Diyarbakır halkının bir kardeşi, bir evladı, bir babası olarak benimsenmesi, bizleri ziyadesiyle memnun etti. Her yıl zaten Diyarbakır halkı Sakarya'mızın Hendek ilçesine kabrinin başına ziyarete gelerek bunu en iyi şekilde gösterdi. Gaffar Okkan'ımızın şehit olmasıyla Diyarbakır halkı bir bütünlük kazandı ve bütünleşti. Bu sevgiye layık olmak ne mutlu" dedi.