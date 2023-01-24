Uğur Mumcu’nun kızından 30 yıl önceyi hatırlatan paylaşım

BABASINI SUİKASTIN 30. YILINDA ANDI: "11 YAŞINDAYDIM…"

Bombalı suikast sonucu hayatını kaybeden Uğur Mumcu ise ölümünün 30. yıl dönümünde anılıyor. Uğur Mumcu'nun kızı Özge Mumcu Aybars da babasının cenaze töreninde çekilen fotoğraf karesini sosyal medyadan paylaştı. Aybars sosyal medya hesabından fotoğraf karesiyle birlikte "30 yıl önce… 11 yaşındaydım, 41 yaşımdayım. Halen bombayı koyanı ve emri vereni bilmiyoruz" notunu düştü.

BOMBAYI KOYAN HÂLÂ BULUNAMADI, KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

Uğur Mumcu'nun ölümü ardından açılan davada bombayı araca koyduğu belirtilen firari sanık Oğuz Demir'in firari olduğu belirten Özge Mumcu Aybars ,ikinci iletisinde ise "Bombayı koyanın adı davaya göre Oğuz Demir, eşkâl resmi var ve son davada kırmızı bültenle arama çıkartıldı" ifadelerini kullandı.