Vatandaşlardan İstanbul Havalimanı Metrosuna tam not: Muhteşem ötesi mest olduk

İstanbullular önceki gün Başkan Erdoğan tarafından açılan Kâğıthane-İstanbul Havalimanı metro hattını 1 ay boyunca ücretsiz olarak kullanabilecek. Şık istasyonları, 120 km hızla 24 dakikalık ulaşım süresi ve yerli ve milli donanımıyla gurur kaynağı olan metro hattı ilk gününde binlerce vatandaştan tam not aldı. Dün sabah saat 06.00'da başlayan ve her 20 dakikada bir gerçekleştirilen seferlerle yolcular ve havalimanı çalışanları, metro yolculuğunun konforunu yaşadı. SABAH, vatandaşlarla konuştu:İlk defa yerli bir yazılım ve sinyalizasyon sisteminin kullanıldığını öğrendiğimde daha çok mutlu oldum. Megakente İstanbul Havalimanı şarttı. Bu metro hattıyla ulaşım sorunu da çözüldü. Halkalı'ya uzanan ikinci etap da tamamlanınca mükemmel olacak. Yapanların emeklerine sağlık, sağ olsunlar, var olsunlar inşallah.Kardeşiz ve İstanbul'da öğrenciyiz. Çok güzel bir metro yapılmış. Havalimanına gidiş süresi özellikle bizi mest etti. Artık otobüslerin saatlerini hesaplamayacağız. Hangi güzergâhlardan kaç dakikaya gidecek, yolda bir aksilik olur mu diye endişemiz olmayacak. Hemen buradan binip 24 dakika gibi kısa bir sürede havalimanındayız, bu her şeye değer.Her şeyiyle muhteşem olmuş. Bir metrodan fazlası var burada. Konforuyla, tasarımıyla, görselliğiyle tam bir harikalar diyarı gibi.Küçük yeğenimle metroya bindik. O ayrı, ben ayrı sevdim. Çok rahat, çok kullanışlı bir metro. Milletimize hayırlı olsun. Daha İstanbul'da ben bunun gibi bir metro görmedim. Hızıyla, sessizliğiyle, ışıltısıyla görenleri kendine hayran bırakıyor bu metro.Metro hattı, tasarımıyla, hızıyla muhteşem ötesi bir şey. Vatanımıza ve milletimize hayırlı uğurlu olsun. Gerçekten İstanbul'a yakışır bir proje hizmete girmiş durumda. Yapanların emeklerine sağlık. Her detayı çok ince düşülmüş, tabiri caizse bayıldım.Bugün hiç ücret ödemeden havalimanına gidiyorum. Taksi ile gitsem 350-400 TL. Birçok sistemin yerli olması da çok sevindirici.Havalimanına kızımı uğurlamaya geldim. 2'nci etapta Halkalı'ya devam edecekmiş. Bunlar geç kalmış yatırımlar. Hizmeti görmek memnuniyet verici.Kardeşimin bir ameliyatı vardı. Onun için Türkiye'ye gelmiştim. Kâğıthane'den bindim. Sık sık gelip gidiyorum. Benim için çok iyi oldu.Muğla'ya gideceğim. Ben Göktürk'te oturuyorum. Bizim için iyi oldu. 12 dakikada geldik. Sık sık kullanmayı düşünüyorum. Arabam var ama artık kullanmayı düşünmüyorum. Havalimanına gelmenin dışında da kullanacağız. Çok iyi oldu.Havalimanında eşimi karşılayacağım. Tekrar metroyla geri döneceğiz. Daha önce özel arabayla buraya geliyorduk. Metro arabadan hızlı.Turist rehberi olduğum için havalimanına sürekli yolcularım için gelip gidiyorum. En çok transferi kullananlardan biri benim. Şimdi havalimanına ulaşmam çok kolaylaştı. Metronun içini çok güzel buldum. Sanki bir metro istasyonuna değil de lüks bir restorana ya da otele giriyormuşsunuz gibi hissettiriyor. Duraklarda tuvalet de var. Çok lüks olmuş. Hepimize hayırlı olsun.Sabah sabah hayretler içerisinde kaldım. 40 yıldır İstanbul'dayım ama sanki yeni gelmiş gibiyim. Metronun güzelliğinden kendimi alamadım. Akıl alır gibi bir şey yapmamışlar. Bunu ancak Tayyip Bey yapabilirdi, adam yine yapmış. Helal olsun. Muhteşem bir eser koymuş ortaya. Metrosu ayrı güzel, tünelleri ayrı güzel. Kelimelerle bunu anlatmaya yetişemem.Bugün havalimanında ilk iş günüm. Metro olmasaydı 1.5 saat yol çekecektim. Bir ay ücretsiz olması ekonomik olarak rahatlatacak.Havalimanında çalışıyorum. Mahmutbey'de oturuyorum. Trafiğe girmeden evime rahat rahat ulaşabileceğim.Abim ailesi ile birlikte Endonezya'dan geldi. Şimdi onları karşıladım. Beykoz'a gideceğiz. Metronun ardından Mecidiyeköy'den otobüse bineceğiz. Ekonomik olacak.