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Giriş Tarihi: 26.1.2023 04:56

28 Şubat davasında hüküm giyen 2 eski generalin cezası kaldırıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile, 28 Şubat Davası kapsamında müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Orgeneral İlhan Kılıç ve eski Tümgeneral Kenan Deniz’in cezaları kaldırıldı

İHA
28 Şubat davasında hüküm giyen 2 eski generalin cezası kaldırıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, 28 Şubat Davası kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etmek suçundan dolayı müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Orgeneral İlhan Kılıç ve eski Tümgeneral Kenan Deniz'in cezaları kaldırıldı.

Kararda, cezanın Adli Tıp Kurumu 3'üncü Adli Tıp İhtisas Kurulu'nun raporu sebebiyle ve Anayasanın 104. Maddesi on altıncı fıkrası gereğince kaldırıldığı belirtildi.

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28 Şubat davasında hüküm giyen 2 eski generalin cezası kaldırıldı
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