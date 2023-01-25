6 PKK’lı terörist öldürüldü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ta Eren Abluka Sonbahar- Kış-23 Operasyonu kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 6'ya yükseldiğini açıkladı. Bakan Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tertemiz yapana kadar devam. Eren Abluka Sonbahar-Kış-23 Şırnak Bestler Dereler'de kahraman korucumuz, tim komutanımız Nimet Encu'nun şehit olduğu operasyonda ölü ele geçirilen terörist sayısı 6 oldu. Kahraman jandarmamızı ve kahraman korucularımızı Allah korusun" ifadelerini kullandı.