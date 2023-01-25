Başörtüsü teklifi komisyondan geçti

TBMM Anayasa Komisyonu, başörtüsüne anayasal güvence sağlayan değişiklik teklifini kabul etti. Ancak toplantı muhalefetin başörtüsü manevrasına sahne oldu. CHP ve İyi Parti, birinci madde görüşülürken "dini inancı" ifadesinin tekliften çıkartılması için önerge verdi. AK Parti Milletvekili Recep Özel, önerinin sınırsız bir kıyafet özgürlüğü getirebileceğini, aynı zamanda tesettürü tam kapsamadığını söyledi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız da " İnancı sebebiyle başını örtmenin sakıncasını anlatacak, ikna edecek birisi var mı? Zaten dini inancı sebebiyle biz bu düzenlemeyi getiriyoruz" dedi. Muhalefetin önergesi oylamada reddedildi ve düzenleme "Hiçbir kadın dini inancı sebebiyle başını örtmesi, tercih ettiği kıyafetiyle eğitim ve kamu temel hak ve özgürlüklerden yararlanmaktan yoksun bırakılamaz" şekliyle metinde kaldı. Toplantıyı terk eden muhalefetin, Genel Kurul'da da önergelerinin reddedilmesini gerekçe göstererek kabul oyu kullanmayacağı belirtiliyor.