Kılıçdaroğlu’ndan haklarını isteyen işçilere soruşturma

İzmır'de CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na seslerini duyurmak isteyen işçilerinin başına gelmeyen kalmadı. Bayraklı ilçesinde, belediye şirketi ÇİPEL A.Ş.'de çalışan DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası'na üye işçiler, 15 Ocak'ta temel atma töreni için kente gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslerini duyurmak için pankart açarak, ek zam talebinde bulundu. Tören bitiminde Kılıçdaroğlu'na derdini anlatmak isteyen işçiler, korumalar tarafından darp edildi. Olayın ardından Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ile CHP Çiğli İlçe Başkanı Mert Özcan, işçiler hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Dün de işçilerin çalıştığı ÇİBEL A.Ş eylemle ilgili soruşturma başlattı.