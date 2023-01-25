Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan dün akşam Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın tarihi salonunda düzenlenen Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri Töreni'ne katıldı. "Hükümet olarak son 20 yıldır çok önemli adımlar attık" diyen Erdoğan, şunları kaydetti:Bu topraklarda bize ait olan ne varsa hepsine, ülkemizin kültür ve sanat hayatına değer katan her esere sahip çıkıyoruz. Sanatı belli kalıplara, belli dayatmalara hapseden ideolojik yaklaşımları kabul etmiyoruz. Özellikle uzun yıllar boyunca kültür-sanat camiamızı esir alan, Türkiye'nin zengin kültür iklimini tek tipleştiren mahalle baskısını reddediyoruz. Kültür, sanat ve fikir dünyamızın ideolojik dayanışma üzerine kurulu mahalle baskısından kurtuldukça hamdolsun daha da çeşitlendiğini, özgürleştiğini, milletin değerleriyle daha barışık hale geldiğini görüyoruz.Ödüle layık görülen 3 kuruluşumuzdan ilki, Gökyay Vakfı Satranç Müzesi. Bu müze 20'nci asrın başlarına kadar toplumumuzda önemli yeri olan, daha sonra geri plana itilmiş olsa da meraklıları nezdinde yerini koruyan satranca sahip çıkıyor. Ödüle layık görülen ikinci müessese Kenan Yavuz Etnografya Müzemiz, sırtını Çoruh'a yaslayan, yüzünü Doğu'ya çeviren ve köklerini Anadolu'nun bereketli topraklarına saran Bayburt'un kültürünü en güzel şekilde yansıtan özgün bir projedir. Kenan Yavuz kardeşimizin doğup büyüdüğü topraklara vefasını gösteren bu güzel müzenin, benzer hayat hikâyelerine sahip diğer girişimcilerimize, iş insanlarımıza örnek olmasını temenni ediyorum. Gittim, gezdim, gördüm, kendisiyle de dertleştim. Gerçekten Bayburt Bayburt olalı böyle bir eser görmemişti."Ahinin eli, kapısı, sofrası açık, gözü, beli ve dili kapalı olmalı" diyen Ahi Evran'ın düsturları bize rehberlik etmeyi sürdürüyor. Üçüncü ödül sahibimiz olan Ahi Kültürünü Araştırma ve Eğitim Vakfımız işte bu anlayışla tam 39 yıldır ahilik geleneğimizi ihya etmeye, yaşatmaya ve tüm yönleriyle günümüze taşımaya çalışıyor.Emine Erdoğan da törene ilişkin sosyal medya paylaşımında, "2022 Kültür Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri sahiplerini tebrik ediyorum. Ülkemizin köklü değerlerinin nesilden nesile aktarılması için gayret eden Ahi Kültürünü Araştırma ve Eğitim Vakfı, Kenan Yavuz Etnografya Müzesi ve Satranç Müzesi Gökyay Vakfı'na teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.BAŞKAN Erdoğan, ödüle layık görülen Kenan Yavuz'un annesi Alime Yavuz'un (88) elini öptü ve bir süre sohbet etti. Erdoğan'ı çok sevdiğini söyleyen Alime Yavuz, "Senle görüşmeyi çok istedim, Allah nasip etti. Kete getirecektim, izin vermediler. Geldiğinde kete yaparım sana. Çabuk gel ölürüm falan, bir daha görür müyüm seni?" dedi. Erdoğan da "Neden getirmediniz keteyi" diyerek takıldığı Alime Yavuz'a ziyaret sözü verdi.