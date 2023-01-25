Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Zap teröristlerden temizlendi

MilliSavunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Kilit operasyonunda belli bir aşamaya gelindiğini belirterek, "Zap bölgesi büyük ölçüde teröristlerden temizlendi. Yıllardan beri orada yerleşmiş teröristlerin mağaralarına girildi. İnleri, mağaraları, sığınakları teröristlerin başlarına yıkıldı. Pençe Kilit operasyonuyla birlikte de Irak sınırı olan 302 kilometrelik hat güvenli hale getirildi. Pençe Kilit operasyonunda şu ana kadar 506 terörist etkisiz hale getirildi" dedi. Akar, kabine toplantısı sonrası gündeme ilişkin soruları yanıtladı. NATO'nun Deniz Kuvvetleri komutasının bir yıl süreyle İngiltere'den Türkiye'ye geçtiğini belirterek yapılacak faaliyetlere ilişkin Akar, "Planlı faaliyetlerin komutası gerçekleştirilecek. Herhangi sıcak bir durum söz konusu değil" yanıtını verdi. Londra'ya gerçekleştirdiği ziyarette "Type-23 fırkateynlerinin alınmasına yönelik anlaşmaya varıldığına" ilişkin haberlerin hatırlatılması üzerine Akar, "Somutlaşmış, kesinleşmiş bir şey söz konusu değil. İngiltere Savunma Bakanı Sayın Wallace ile ikili ilişkiler, NATO kapsamında temaslarımız var. Son Londra ziyaretimiz de bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz bir ziyaretti" diye konuştu.Bakan Hulusi Akar, Türkiye'nin başta Irak ve Suriye olmak üzere tüm komşularının sınırlarına, egemenlik haklarına ve toprak bütünlüğüne saygılı olduğunu belirtti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tek hedefinin teröristler olduğunu vurgulayan Akar, "Bizim tek yaptığımız şey ülkemizin, milletimizin savunması ve güvenliği. Bunun için çalışıyor, yapılması gereken ne varsa yapıyoruz" ifadelerini kullandı.