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Giriş Tarihi: 26.1.2023 20:11

Başkan Erdoğan'dan Regaip Kandili mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Regaip Kandili dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Başkan Erdoğan’dan Regaip Kandili mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Regaip Kandili dolayısıyla paylaştığı mesajda, "Ramazan'a yaklaştığımızın müjdecisi olan mübarek üç aylar ile bu gece idrak edeceğimiz Leyle-i Regaib'in milletimize ve tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini niyaz ediyorum." dedi.

Başkan Erdoğan, "Gecemiz mübarek olsun…" ifadelerine yer verdi.

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Başkan Erdoğan'dan Regaip Kandili mesajı
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