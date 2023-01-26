Başkan Erdoğan’dan Regaip Kandili mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Regaip Kandili dolayısıyla paylaştığı mesajda, "Ramazan'a yaklaştığımızın müjdecisi olan mübarek üç aylar ile bu gece idrak edeceğimiz Leyle-i Regaib'in milletimize ve tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini niyaz ediyorum." dedi.

Başkan Erdoğan, "Gecemiz mübarek olsun…" ifadelerine yer verdi.