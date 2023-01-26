Başkan Erdoğan’dan Regaip Kandili mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Regaip Kandili dolayısıyla paylaştığı mesajda, "Ramazan'a yaklaştığımızın müjdecisi olan mübarek üç aylar ile bu gece idrak edeceğimiz Leyle-i Regaib'in milletimize ve tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini niyaz ediyorum." dedi.
Başkan Erdoğan, "Gecemiz mübarek olsun…" ifadelerine yer verdi.
Ramazan'a yaklaştığımızın müjdecisi olan mübarek üç aylar ile bu gece idrak edeceğimiz Leyle-i Regaib'in milletimize ve tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini niyaz ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 26, 2023
Gecemiz mübarek olsun… pic.twitter.com/Q0mapyA0YQ