Başkan Erdoğan’ı evine davet eden Alime teyze: ‘Emrin olur geleceğim’ dedi

Bayburt Beşpınar'da kurduğu Etnografya Müzesi'yle önceki akşam Kültür ve Turizm Bakanlığı ödülünü Başkan Erdoğan'ın elinden alan Kenan Yavuz, annesi Alime Yavuz'u da törene getirmişti. Alime teyze elini öpen Erdoğan'ı evine davet etmişti. Alime teyze oğlu Kenan Yavuz'la birlikte SABAH'ı evine konuk etti. İşte anlattıkları: "Reis yetimlerin, ihtiyarların elinden tuttu.Evvelden ilaç almak için kuyruğa girer alırdık, şimdi evlerin içine girdi. Bundan büyük nimet olur mu? Uşaklarıma ne kadar dua ettimse ona da o kadar dua ettim. Görünce çok heyecanlandım, ağladım. Bayburt'a kete yemeye gelecek. Ben 88 yaşındayım, geldim onu gördüm, o da gelip beni görecek. Söz verdi. 'Emrin olur geleceğim' dedi. Kete, su böreği, ballı börek, lor dolması ikram edeceğim."