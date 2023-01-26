Haberler Gündem Haberleri Eski Hakkari Belediye Başkanı HDP’li Karaman’a 10,5 yıl hapis cezası
Giriş Tarihi: 26.1.2023 13:24

Eski Hakkari Belediye Başkanı HDP’li Karaman’a 10,5 yıl hapis cezası

Eski Hakkari Belediye Başkanı HDP’li Cihan Karaman, ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan yargılandığı davada, 10,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

DHA
Eski Hakkari Belediye Başkanı HDP’li Karaman’a 10,5 yıl hapis cezası

Terör soruşturması kapsamında görevden alınıp hakkında dava açılan eski Hakkari Belediye Başkanı HDP'li Cihan Karaman, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Hakkari 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Karaman ve avukatları hazır bulundu. Sanık Karaman duruşmadaki savunmasında üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, beraatini istedi. Mahkeme heyeti verdiği kısa aranın ardından Karaman'ı 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 10,5 yıl hapis cezasına çarptırıp, tutuklanmasına hükmetti. (DHA)

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Eski Hakkari Belediye Başkanı HDP’li Karaman’a 10,5 yıl hapis cezası
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