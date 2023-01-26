TBMM Anayasa Komisyonu'nun, başörtüsü ve ailenin korunmasına ilişkin Anayasa değişiklik teklifinin görüşmelerinde ürkütücü tablo gözler önüne serildi. Komisyonda konuşan Prof. Dr. Zeki Bayraktar, "LGBT salgına dönüşüyor. 5 yıl içinde patlama yaşanabilir" dedi. Bayraktar şöyle konuştu:Bu konuda 25 yıldır çalışan bir ürolog olarak gördüklerimizi ve literatürde olan bilgileri harmanlayarak şunu söyleyebilirim. Bir dip dalgayla karşı karşıyayız ve henüz bunun kamuoyu tarafından da algılanabildiğini düşünmüyoruz.2019'da İngiliz akademisyen Rahman ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmaya göre Türkiye'de eşcinsellik oranı yüzde 4. En yüksek oran Hollanda'da, yüzde 14.Bütün literatür verileri son 10 yılda, bunun da özellikle son 5 yılında daha önce görmediğimiz yeni bir durumla karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor, yine bir salgın. Fakat bu enfeksiyon salgını değil, 'ergen (12-18 grubu) karmaşası', 'ergenlerde biseksüel konfüzyon' dediğimiz durum.Bu, eskiden beri var olan ama yüzde 98'i geçici olan bir durumun günümüze özgü koşullar nedeniyle, özellikle internet ve sosyal medya etkileşimleri bağlamında kalıcı hâle gelmesi sonucunda gördüğümüz ve teknik terimle 'ergenlerde hızlı başlangıçlı cinsiyet hoşnutsuzluğu' adı verilen bir durum var.Eşcinsellik ve transseksüellik bireyin yaşam süresini 16 ile 27 yıl yıl arasında kısaltan bir durum. Çünkü eşcinselliğe özgü davranışlar nedeniyle multipartnerli bir yaşam sürerler, yani çok fazla partnerli bir yaşamları olur. Kaposi sarkomu, lenfoma, anal, genital kanserler olmak üzere, kanserler ve enfeksiyonlar çok sık görülür.