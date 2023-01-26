Türkiye Yüzyılı’na çok yakışacak

Türkiye'nin en büyük metropolü İstanbul'u Londra, New York, Singapur, Frankfurt, Dubai gibi dünyanın önemli finans merkezlerinden biri haline getirecek olan İstanbul Finans Merkezi (İFM) projesinde adım adım sona yaklaşılıyor. Türk ekonomisinin sürdürülebilir kalkınmasına ve finansal piyasaların gelişimine katkı sağlayacak İFM'ye Merkez Bankası, Borsa İstanbul, BDDK ve SPK'nın yanı sıra Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın genel müdürlükleri, Türkiye Sigorta ve İŞ GYO ofisleri de taşınacak. Türkiye Yüzyılı'na yakışacak bir vizyonla akıllı şehir konseptiyle inşası süren projenin son halini SABAH havadan ve karadan görüntüledi. 1.4 milyon metrekare ofis alanı, 100 bin metrekarelik alışveriş merkezi, 2 bin 100 kişilik konferans ve gösteri merkezi, 30 bin metrekarelik 5 yıldızlı otel ve 26 bin araç kapasiteli otoparka sahip proje, akıllı şehir modeliyle iş dünyasının tüm ihtiyaçlarını karşılayacak. İFM, günlük 100 bine yakın çalışan ve ziyaretçiyi ağırlayacak. İstanbul Finans Merkezi, Ümraniye sınırları içinde Ataşehir'in hemen yanı başında yer alıyor. 300 bin metrekarelik alanı kapsayacak projede, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın hazırladığı Master Plana uygun olarak inşaatlarda sona doğru yaklaşılıyor. Proje alanı içinde özel yatırımcıların ofis projeleri de yer alıyor.Akıllı şehir modeliyle iş dünyasının tüm ihtiyaçlarını karşılayacak İFM, günlük 100 bine yakın çalışanı ve ziyaretçileri sağlıklı, konforlu, çevreye ve sosyal hayata değer katan bir ortamda ağırlamayı hedefliyor. Son teknolojiyle donatılan ve ustalıkla tasarlanan 21 ofis binası, tüm yönetim sistemlerini tek bir çatı altında toplayarak dünya standartlarının üzerinde ve akıllı şehir modeliyle hayata geçiriliyor. 5 yıldızlı toplantı odaları ve dünyaca ünlü lüks restoranların yer aldığı üst düzey alışveriş merkezi ile yurt içi ve yurt dışından tüm çalışanların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanıyor. İFM'deki AVM, modern imkânları, özel mimarisi ve fonksiyonel tasarımıyla merkezin özünü yansıtacak şekilde inşa ediliyor.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Finans Merkezi'ni nisanda tamamlamayı planladıklarını belirtti. Kurum, geçtiğimiz pazartesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Kurum, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte çalışmalarını yürüttükleri İstanbul Finans Merkezi'nin son durumuna yönelik soruya "İstanbul Finans Merkezi'nin bir kısmı bitti. Nisan ayına bitiririz. Önemli, çünkü finans merkezi odağı değişecek" yanıtını verdi.Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Genel Müdürü Salim Arda Ermut, 6 Ocak'ta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki açıklamasında "İFM'nin inşaat çalışmalarının önemli kısmı tamamlandı. Finansal kiralamaya henüz başlamadık ancak talep topluyoruz. Talepler bizim açımızdan iyi. İşin ticari tarafı AVM ve bir de ofisler var. Ticari tarafta çok yoğun bir talep var. Kendi yönetim şirketimizi taşıdık. Ziraat Bankası hazır, Merkez Bankası çok yaklaştı. Artık inşaat ve güvenlik sorunu kalmadığına emin olup bazı testleri hızlıca yapıp operasyona geçme noktasına yaklaştık.