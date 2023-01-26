Tuzla’da gururun fotoğrafı

Türk Deniz Kuvvetleri'nin amiral gemisi olacak TCG Anadolu veya Anadolu L-400 isimli amfibik hücum gemisinin İstanbul Tuzla'da bulunan Sedef Tersanesi'ndeki son durumu havadan görüntülendi. Büyük bir kısmı tamamlanan 232 metre genişliğindeki gemi tüm heybeti ile görenleri kendine hayran bırakıyor. Türkiye'nin ilk uçak gemisi olma özelliğini taşıyan TCG Anadolu bir yıl sonra göreve hazır hale gelecek.2014'te yapımına başlanan gemi tam donanımlı 8 helikopter bulundurabilecek. Geminin bir tabur tam teşekküllü askerin istenilen bölgeye sevkini sağlayabilme özelliği bulunuyor. Kıtalararası görevlere çıkabilecek elverişliliğe sahip olan geminin aktif olarak Mavi Vatan'ı koruması bekleniyor. 12 derecelik eğimi ile üzerinden savaş uçaklarının kalkışını kolaylaştıracak ve bu sayede helikopterler dışında uçakların kullanımında kolaylık sağlayacak rampa da eklenmiş.Toplam 1400 kişiyi taşıyabilecek kapasitedeki gemi 700 kişilik amfibi gücü ve 8 deniz çıkarma aracını taşıyabiliyor. BAYKAR Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar, TCG Anadolu için dikey iniş kalkış ve konvansiyonel iniş kalkış yapabilen SİHA geliştirdiklerini ve bir yıl içerisinde hazır olacağını duyurmuştu. AA