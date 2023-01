Yüzleri bile kızarmadı

Habertürk TV'de karnelerin verildi 20 Ocak'ta yayınlanan haberde, annesiyle kasaba giden 8 yaşındaki bir çocuğun, "Annem karne hediyesi olarak et aldı" sözleri yer aldı. Her fırsatta hükümeti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan ve çok sayıda yalan habere imza atan Sözcü ve Cumhuriyet gazeteleri, bu sözleri ertesi gün manşetine taşıdı. Türkiye'nin yoksullaştığı algısına kalkışan Cumhuriyet, 'Aileler çaresiz, iktidar sessiz. Et, karne hediyesi oldu' manşetini atarken, Sözcü de çocuğun sözlerini bire bir alarak manşet yaptı ve 'Artık sözün bittiği yerdeyiz' ifadesini kullandı. FOX TV de ana haberde konuyu algı operasyonuna çevirdi.Haberi araştıran SABAH, pazar günü önce İstanbul Şişli'deki kasabı buldu. Muhabirimiz Seda Nur Günaydın'a konuşan kasap Zafer Kadife ile babası, çıkan haberlere tepki göstererek çocuğun ailesinin yoksul olmadığını ev ve arabalarının hatta babasının iyi bir işi olduğunu söyledi. Bunun üzerine SABAH, A Haber ile birlikte Ayaz isimli çocuğun ailesine ulaştı. Haberlere çok tepkili olan anne Nihal Güney, söz konusu kasaba haftada 3 gün gittiğini, muhabir Fatmanur Boylu'nun kurgu haber yaptığını, çocuklarını yönlendirdiğini ve telkinle bu sözleri söylettiğini kaydetti. Anne, ailenin ihtiyaç sahibi olmadığını ve çocuklarına karne hediyesi olarak et değil tablet alacaklarını belirtti.SABAH'ın haberlerinin ardından Habertürk TV konuyla ilgili soruşturma başlatmak zorunda kaldı. Kanaldan yapılan açıklamada ham görüntülerin izlendiği ve muhabir Fatmanur Boylu'nun iyi niyetli olmadığının anlaşılması üzerine işine son verildiği duyurdu. Üstelik kanal yöneticileri devreye girip ham görüntüleri de yayınladı.Kurgu haberciliğin ifşasının ardından çok sayıda kişi geri adım atmak zorunda kaldı. Halk TV'deki programında sık sık AK Parti hükümetini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan gazeteci Ayşenur Arslan da ham görüntülerin paylaşılmasının ardından yaptığı açıklamada, "Çok açıklıkla ifade edeyim. A Haber'den de Sabah Gazetesi'nden özür diliyorum. Çünkü hepimiz trollenmişiz. Bunu söylemek boynumun borcu. Gerçekten yüzüm kızardı" dedi.Ancak kurgu haberi manşetlerine taşıyan medya organlarından ve siyasilerden özür bir yana ses bile çıkmadı. Haberin yayınlanmasıyla birlikte ardı ardına açıklamalar yaparak çocuğun sözlerini siyasi malzeme haline getiren İyi Parti lideri Meral Akşener, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, CHP Sözcüsü Faik Öztrak, HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş gibi isimler ile DEVA ve Saadet Partili hesaplar yalanın peşine takılıp paylaşım yaptıklarını unuttu, özür dilemedi. Faik Öztrak, özür bir yana muhabirin kovulmasına tepki gösteren bir tweet bile paylaştı.İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Kasaptan 3 parça pirzolayı çocuğuna karne hediyesi olarak alan anneler var.Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: Eğer bugün bir evladımızın karne hediyesi yarım kilo et ise bizlere uyku haram.CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Sayenizde anneler, çocuklarına karne hediyesi üç kalem pirzolayı anca yediriyor.CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: Vatandaşımızı açlığa ve yoksulluğa mahkûm eden bu düzeni değiştireceğiz.CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan: Çocuğumuzun sözleri altında ezildik. Söz veriyoruz iktidarımızda hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek, her çocuk et yiyecek.İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan: Utanmak, ar, hayâ firar etmiş.HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş: Yorum yapmaya dilim varmıyor.