Altılı masayı sarsan istifa

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına itiraz eden isimler arasında yer alan İyi Partili Cihan Paçacı, Kurumsal İlişkiler Başkanlığı (Genel Başkan Yardımcılığı) görevinden istifa etti. Paçacı'nın bir röportajda "Kemal Bey adaylıkta diretirse, İyi Parti kendi adayını çıkartabilir" ifadesini kullanması büyük ses getirdi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ev sahipliğinde dün gerçekleşen 6'lı Masa toplantısında da Paçacı'nın istifa haberiyle sarsıldı. Edinilen bilgiye göre, toplantının sürdüğü saatlerde rahatsızlığını Paçacı'ya iletenAkşener, gereğini yapmasını istedi. Verdiği demecin maksadı aşan yorumlara neden olduğunu belirten Paçacı da partisi ve 6'lı Masa'nın iradesini korumak amacıyla bu yönde karar aldığını duyurdu. Toplantıya gelen liderleri karşılayan ekipte de yer alan Paçacı, açıklamasının ardından genel merkezden ayrıldı.Paçacı'nın istifasıyla Altılı Masa'daki kriz bir kez daha gözler önüne serildi. Seçime 4 aydan az bir süre kala adayın belirlenmesine yönelik hiçbir adım atmayan 6 muhalefet partisi, kamuoyundan gelen tüm eleştirilere rağmen sessizliğe gömüldü. Ortak adaylık konusunda İyi Parti kanadının mesafeli yaklaştığı Kılıçdaroğlu'nun adı son dönemde ön plana çıkınca partiler arası uçurum daha da derinleşti. Paçacı ile birlikte, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan İyi Partililerin yeni bir istifa dalgası başlatıp başlatmayacağı ise merakla bekleniyor. Paçacı'nın istifasına kadar uzanan ve kriz üzerine kriz üreten süreç, 6'lı Masa'da adeta "metan gazı birikmesine" yol açmıştı. Kılıçdaroğlu ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasında alevlenen Saraçhane krizi gündemden düşmezken, DEVA lideri Ali Babacan'ın Anayasa'daki "Türklük" ifadesinin yeniden gözden geçirilmesini önermesi de DEVA ve İyi Parti arasında gerilimi yükseltmişti. DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin'in "HDP'nin tutum belgesini 6'lı Masa dikkate alacak" sözlerine İyi Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, "Bir partinin sözcüsü çıkıp 'HDP'nin tutum belgesini 6'lı Masa dikkate alacaktır' demesi bana göre haddini aşmaktır" ifadelerini kullanmıştı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun bireysel çıkışları da 6'lı Masa'nın dağınık görüntüsünün ve üzerinde bulunduğu gerilim hattının kamuoyuna "güvenilmez, istikrarsız" olarak yansımasına neden olmuştu.6'LI Masa'nın dün gerçekleştirdiği 11'inci toplantı yaklaşık 9.5 saat sürdü. Ancak cumhurbaşkanı adayı konusunda bir karar alamayan liderler, yaptıkları ortak açıklamada ise "Toplantımızda adayı nasıl belirleyeceğimizi konuştuk" ifadelerini kullandı. "Tamamlama aşamasına geldiğimiz Geçiş Sürecinin Yol Haritasını, cumhurbaşkanı adayını belirleme süreciyle beraber nihai değerlendirme sonrası kamuoyuyla paylaşacağız" denilen açıklamada, bir sonraki toplantının, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde 13 Şubat'ta yapılacağı duyuruldu. Hakan TEKİN/ANKARA